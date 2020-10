Un fort terratrèmol sacseja Turquia i les illes gregues

Un fort terratrèmol ha sacsejat aquest migdia la costa de Turquia i les illes gregues de l'Egeu. El sisme de 7,1 de magnitud a l'escala de Richter ha tingut l'epicentre aprop de l'illa grega de Samos, a 10 quilòmetres de profunditat, i ha afectat l'illa i la província turca d'Esmirna. Encara no s'ha confirmat si hi ha víctimes mortals però tant a Samos com a la costa turca s'han enfonsat diversos edificis.

İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremin etkisiyle Bornova'da bir bina çöktü https://t.co/4cqK48lFW9 pic.twitter.com/ruZABZrvUJ — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) October 30, 2020

A la ciutat costanera d'Esmirna la gent ah sortit al carrer en notar el tremolor i segnos ha confirmat el govern s'han ensorrat sis edificis. Un noi que retrasmetia un videojoc en directe ha publicat un tuit del moment del terratrèmol.





#deprem çok kötü sallamış geçmiş olsun herkese pic.twitter.com/cJc2mFobgc — fiyatı ne (@fiyatinee) October 30, 2020







A l'illa grega de Samos ha pujat el nivell del mar fins anegar el passeig marítim de la capital, que té un gran port natural. El camp de refugiats on viuen més de 4.500 persones en condicions lamentables no ha estat afectat, segons han confirmat diverses fonts a l'ARA. Les autoritats han demanat als 45.000 habitants de l'illa que es mantinguin lluny de l'aigua.

S'han emès alertes per possibles rèpliques.