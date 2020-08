Els docents d’infantil també hauran de dur mascareta a França

Tot el personal dels centres educatius de França haurà de dur mascareta, fins i tot els docents de les classes d’infantil, segons va anunciar ahir el ministre d’Educació, Jean-Michel Blanquer, en una roda de premsa per explicar les mesures de prevenció contra el coronavirus quan falten només cinc dies perquè 12,3 milions d’alumnes comencin les classes. A França el curs escolar s’inaugura l’1 de setembre.

Inicialment el govern havia descartat que el personal docent dels cursos infantils hagués de tapar-se la boca, però ahir va rectificar i va decretar que tothom ha de protegir-se. Els alumnes a partir de sisè curs -és a dir, tots els estudiants de més d’onze anys- també hauran de portar mascareta. Malgrat això, l’administració no en preveu la distribució gratuïta, cosa que va generar una allau de crítiques per part de l’oposició. “Cap alumne serà exclòs de l’escola o no li podran prohibir entrar-hi si no porta mascareta”, va aclarir el titular d’Educació per sortir al pas de les crítiques. Segons va dir, els centres educatius han de facilitar la mascareta als alumnes les famílies dels quals no tinguin recursos per comprar-la.

Una altra novetat que Blanquer va anunciar ahir és que els directors de tots els centres educatius cobraran una prima excepcional de 450 euros i que el govern destinarà 430 milions a revaloritzar el salari dels professors. D’aquesta manera, va argumentar, l’executiu pretén compensar els docents per la feina suplementària d’haver d’adaptar les classes a les exigències de la pandèmia, o sigui, impartir classes virtuals si és necessari o fer grups més petits entre els alumnes.

Itàlia

El govern recomana que tot el personal escolar es faci la prova

A Itàlia falten poc més de dues setmanes perquè comenci el curs escolar i la reobertura de les escoles, sis mesos després que el coronavirus obligués a acabar amb les classes presencials, ha posat en peu de guerra els governs locals i els professors. El primer ministre italià, Giuseppe Conte, i els titulars d’Educació, Sanitat i Transports es van reunir ahir amb els presidents regionals sense arribar a cap acord.

El ministeri de Sanitat ha publicat recentment un protocol amb les recomanacions que fa el comitè tècnico-científic que assessora el govern central sobre les pautes que han de seguir els centres educatius per fer front al nou curs escolar. Una de les recomanacions és que tots els docents i treballadors de les escoles se sotmetin de manera voluntària a un test seriològic. La mesura, però, ha dividit el personal escolar.

Almenys un de cada tres docents contactats pel seu metge de família per fer-se el test ha rebutjat sotmetre’s a la prova per raons de privacitat, perquè temen la quarantena obligatòria en cas que el resultat sigui positiu o perquè encara estan de vacances, segons ha informat la Federació de Metges de Medicina General (Fimmg).

“Una campanya feta amb tests aleatoris corre el risc de no tenir cap valor. Les proves haurien de ser obligatòries, no només per al personal sinó també per als alumnes de més de setze anys”, denuncia Mario Rusconi, representant dels directors de col·legi. El govern va recomanar a tots els docents i treballadors dels centres educatius que se sotmetessin al test entre el 24 d’agost i el 7 de setembre, una setmana abans de l’inici previst de les classes, i en tot just tres dies ja s’han confirmat 30 positius entre els prop de 1.300 tests que s’han fet.

Una altra de les recomanacions del govern per afrontar el nou any escolar és que tots els alumnes de més de sis anys portin mascareta, sempre que no sigui possible mantenir un metre de distància, i que les famílies prenguin la temperatura als seus fills abans de portar-los a escola, dues qüestions que han posat en peu de guerra les regions italianes, sobre les quals recauen les competències en educació.

Amb tot, el principal punt de desacord entre les regions i el govern central és la normativa encara vigent que prohibeix superar el 50% d’aforament en els transports públics i els autobusos escolars. Els presidents regionals denuncien que, amb la reobertura dels col·legis a partir del 14 de setembre, serà impossible mantenir un metre de distància en el transport públic, com recomana el comitè tècnico-científic: el protocol planteja que s’ocupi només la meitat de les places també en els autobusos escolars. En resposta a la protesta de les regions, la ministra de Transports, Paola De Michelis, va proposar introduir separadors entre els seients, elevar fins al 70% l’ocupació al transport escolar i permetre que s’asseguessin junts els alumnes que viuen en una mateixa casa.

Regne Unit

Obligatorietat de mascareta a les escoles secundàries

D’altra banda, al Regne Unit, tres dies després que Escòcia anunciés l’obligatorietat que els alumnes d’escoles secundàries portin mascareta a les zones comunes de les escoles, el govern de Boris Johnson va canviar ahir de parer -l’onzè canvi en decisions sobre el coronavirus- i també obligarà que s’acompleixi la mateixa mesura en les ciutats i àrees d’Anglaterra on la pressió de la pandèmia hagi obligat a enfortir les mesures de seguretat.

En la resta d’àrees d’Anglaterra, el govern traspassa als directors dels centres la decisió sobre si s’ha de portar o no mascareta quan la distància de seguretat sigui impossible de complir a causa de les condicions de les instal·lacions. La decisió va generar prou crítiques del grup parlamentari conservador al govern, que considera que Downing Street ha anat a remolc de la decisió presa a Escòcia.