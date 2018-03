El totpoderós Xi nomena com a vicepresident el 'tsar anticorrupció'

Amb la tradicional pompa comunista, el Palau del Poble ple amb els prop de 3.000 diputats i centenars de periodistes, ha estat l'escenari aquest dissabte de la 'coronació' de Xi Jinping com a president i de la confirmació del seu fidel equip de govern.

La votació ha seguit el guió previst. El legislatiu xinès ha triat amb el 100% dels vots a Xi Jinping com a president del país i també com a president de la Comissió Militar Central. Wang Qishan ha estat elegit vicepresident amb un sol vot en contra, mentre que Li Zhanshu també ha aconseguit per unanimitat ser el nou president de l'Assemblea.

La cerimònia ha funcionat com un rellotge ben ajustat: L'himne tocat per una banda militar ha estat corejat pels diputats dempeus, un petit grup de militars en formació i marcant el pas cerimonial ha entrat a la sala i dipositat en un faristol la constitució.

El segon mandat de Xi Jinping s'ha iniciat amb un control absolut sobre el govern i el partit. Xi ja és president del país sense límit de mandat i de la poderosa Comissió Militar que controla l'exèrcit. Tots dos càrrecs els acumula al de secretari general del Partit Comunista Xinès (PCX).

En contrast amb el càlid ambient dels camarades comunistes, la meteorologia proporcionava una metàfora fàcil ja que a l'exterior una lleugera nevada, fora de temporada, congelava l'ambient. Una imatge que es presta a similituds sobre l'inici d'un període d'hibernació de qualsevol futura obertura del règim.

540x306 Wang Qishan alça el braç en la jura del càrrec com a vicepresident xinès. / JASON LEE / REUTERS Wang Qishan alça el braç en la jura del càrrec com a vicepresident xinès. / JASON LEE / REUTERS

El retorn de Wang Qishan

El nomenament de Wang Qishan, de 69 anys, com a vicepresident de la Xina constata la voluntat de Xi de mantenir prop del poder al seu home de confiança. Wang va abandonar els màxims òrgans de govern del PC a l'últim congrés en entrar en edat de jubilació. La seva elecció com a vicepresident el torna a col·locar en la primera línia política i mostra la seva proximitat amb el president que s'ha visualitzat amb una forta encaixada de mans i somriures davant les càmeres.

Fins ara el càrrec de vicepresident era representatiu i bastant simbòlic; s'espera que a partir d'ara es converteixi en un càrrec de poder. Wang podria tenir un lloc més proper al de “conseller” i s'especula amb que exerceixi de mediador en temes internacionals, especialment ara que s'apropa una guerra comercial amb Estats Units. El nou vicepresident té una àmplia experiència en temes econòmics ja que va ser vicepresident del Banc de Construcció de la Xina i director de la Comissió Econòmica Estatal de Reforma Estructural.

Però sobretot, Wang Qishan és conegut com el 'tsar anticorrupció' per dirigir amb mà de ferro la Comissió d'Inspecció i Disciplina. Ha estat el responsable d'una de les accions de govern que més popularitat ha donat a Xi Jinping. La lluita contra el frau s'ha saldat amb sancions a 1,4 milions de càrrecs del PCX, entre ells els principals rivals polítics del president com Bo Xilai, exsecretari del partit a Chongqing, l'exministre de Seguretat Pública Zhou Yongkang o el general Guo Boxiong.

Precisament un canvi constitucional ha blindat jurídicament l'organisme anticorrupció convertint-lo en la Comissió Nacional de Supervisió, amb amplis poders.

El Parlament també ha aprovat oficialment el pla de reestructuració del govern pel qual es fusionen els reguladors bancaris i d'assegurances de la Xina. També es farà una profunda reforma dels ministeris que n’afecta a onze i se’n crearan dos de nous: Afers de veterans i Atenció d'emergències.

Els riscos financers, la reducció de la pobresa i la lluita contra la contaminació s'han identificat com les tres “batalles crítiques” a les quals ha de fer front el govern en el nou mandat.