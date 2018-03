La Xina aprova la reforma constitucional que permetrà una presidència indefinida a Xi Jinping

El ple de l'Assemblea Nacional Popular de la Xina (ANP, el legislatiu) ha aprovat aquest diumenge una esmena constitucional que estableix una presidència indefinida per a l'actual cap de l'Estat, Xi Jinping.

L'ANP ha aprovat amb una sola votació el conjunt de 21 esmenes constitucionals proposades, entre les quals figura l'eliminació del límit de dos mandats consecutius de cinc anys cadascun per als presidents del país.

El resultat de la votació ha estat de 2.958 vots a favor, dos en contra i tres abstencions. Una altra de les esmenes aprovades a la Carta Magna inclou les teories polítiques de Xi sobre el desenvolupament del "socialisme amb característiques xineses en una nova era".

Després de la votació, el president de l'ANP, Zhang Dejiang, ha destacat la importància de defensar "un lideratge centralitzat i unificat" en el qual Xi Jinping estigui "al nucli".

L'actual Constitució xinesa va ser aprovada l'any 1982, però ja va ser esmenada el 2004. La nova reforma constitucional suposa consolidar encara més el poder de Xi, que tot just ha finalitzat el seu primer mandat de cinc anys i que ara obté un poder indefinit que els analistes comparen al de Mao Zedong. Aquest lideratge "indefinit" també comporta un trencament amb el sistema creat per Deng Xiaoping, que va establir un temps limitat per als alts càrrecs amb l'objectiu d'evitar els excesos que van causar la gran acumulació de poder personal durant l'època de Mao (entre els anys 1949 i 1976).