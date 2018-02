Un de cada cinc treballadors o membres del Parlament britànic va veure o patir assetjament sexual durant el 2017

Un de cada cinc membres o treballadors del Parlament britànic va experimentar o veure conductes d'assetjament sexual durant l'any passat mentre era a dins de les instal·lacions del palau de Westminster. Aquesta és la conclusió més rellevant que es desprèn de l'informe publicat aquest dijous pel comitè creat a finals de l'any passat per abordar el problema. L'enquesta elaborada per l'esmentat comitè s'ha realitzat sobre 1377 persones, el 17% del personal que treballa diàriament al Parlament. Més de 250 van patir algun tipus d'abús. D'aquestes més de 250 persones, el 45% eren dones mentre que el 35 eren homes, sense que se n'hagi especificat el sexe del restant 20%.

L'assetjament sexual al Parlament, i tota mena de conductes inapropiades especialment per part dels diputats i dels lords cap els treballadors dels seus equips, o cap als dels serveis generals de la institució, es va començar a denunciar de forma extensa a finals del 2017, arran de l'impacte provocat per l'escàndol Harvey Weinstein de la indústria del cine de Hollywood. Tres membres del parlament, Stephen Crabb, Chris Pincher i Daniel Kawczynski, van veure el seus nom a les portades de la premsa i van ser investigats pels respectius partits.

Un quart, Damian Green, el número 2 de Theresa May, va ser convidat a dimitir dies abans de Nadal. En el seu cas, no només hi havia denúncies per assetjament relatives al comportament contra una periodista el 2015, sinó que també es va afegir la reprovació del comitè de conducta parlamentària després que enganyés la cambra en relació amb la trobada de pornografia al seu ordinador personal durant una investigació policial l'any 2008.

Michael Fallon, exministre de defensa, també va haver de dimitir a primers de novembre per denúncies d'assetjament. Actualment, dos diputats conservadors, s'enfronten a sancions internes pel mateix tipus de conducta. Són Dan Poulter i Charlie Elphicke. Tanmateix, dos laboristes són també investigats. Es tracta de Ivan Lewis i Kelvin Hopkins.

L'informe publicat aquest matí de dijous eleva una sèrie de recomanacions per posar fi al problema. Entre altres, l'establiment de dos serveis perquè les víctimes puguin denunciar, d'una banda, l'assetjament sexual, i, d'una altra, l'assetjament laboral i altre tipus d'abusos. Com a mesures de càstig es podria arribar a la suspensió temporal o a la convocatòria d'una elecció parcial en la circumscripció del parlamentari afectat, que correria així el risc de ser rebutjat pels electors.

Però l'activista conservadora Kate Maltby, que va acusar Damian Green d'assetjament, Ava Etemadzadeh, treballadora del partit laborista que va presentar al·legacions contra el ja esmentat Kelvin Hopkins, i l'exconsellera especial Bridget Harris, que va fer el mateix contra el membre de la casa dels lords, Chris Rennard, han assegurat que les mesures són insuficients i que deixen massa marge de maniobra als caps dels grups parlamentaris.