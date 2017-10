Westminster també té els seus assetjadors

L’onada expansiva del cas Weinstein ha arribat a Westminster. L’escàndol d’assetjament sexual a canvi de feines i gràcies a la posició de poder del productor de Hollywood amenaça de generar destrosses al Parlament britànic. Aparentment es tracta d’un secret del domini públic sobre el qual les dones afectades -com han fet a l’Eurocambra- han començat a parlar.

De moment hi ha dos denunciats amb noms i cognoms. Però la prestigiosa web d’informació política Guido Fawkes revelava ahir que hi pot haver fins a 34 polítics més, tots del Partit Conservador, fet que no exclou que també afecti altres grups representats a la cambra.

La primera víctima de les denúncies ha sigut el secretari d’estat del ministeri de Comerç Internacional i diputat Mark Garnier, des de diumenge investigat pel Cabinet Office, el departament que dona suport al govern del Regne Unit.

L’assistenta i secretària personal de Garnier l’any 2010, Caroline Edmondson, va revelar al diari Mail on Sunday que el diputat li va demanar que li anés a comprar un parell de vibradors a una botiga del Soho. Edmondson també hi va explicar que el seu cap li va dir en una altra ocasió, mentre eren en un bar davant de testimonis, “tu no vas enlloc, mamelles de sucre”. L’assetjament sexual és “endèmic” a Westminster, afegia la secretària, que ara treballa per a un altre diputat. El diari va demanar a l’implicat la seva versió dels fets, i els va admetre: “No ho negaré perquè no vull ser deshonest. Ho hauré d’encaixar”. Però Garnier va negar al Mail on Sunday que una petició com la que li va fer a l’assistent, i els comentaris del bar, fossin assetjament. Com a molt, deia, pot ser “l’actitud d’un dinosaure”, amplificada per l’actual clima generat pel cas Weinstein.

Per la seva banda, el Mirror on Sunday anomenava un segon polític conservador afectat per l’escàndol, Stephen Crabb, exsecretari d’estat, que va admetre la història al diari i va demanar disculpes per haver enviat missatges de contingut sexual a una candidata a treballar a la seva oficina parlamentària de 19 anys.

Avís per a navegants

Dijous passat es va produir el primer senyal d’alarma del terratrèmol que podria desfermar-se. La portada del The Sun obria amb un amenaçador: “Tingueu por... tingueu molta por”, i després alertava: “Una plaga de parlamentaris assetjadors sexuals són assenyalats en un grup secret de WhatsApp de dones, i s’anuncien dimissions”. I seguia: “Investigadores, secretàries i ajudants enfurismades que treballen a Whitehall [la maquinària administrativa britànica] i al Palau de Westminster [la seu del Parlament] han compartit històries de terror i s’han advertit entre elles sobre diferents polítics”.

El mateix Mail on Sunday assegurava que el cap de setmana es podrien conèixer els primers noms, com ha succeït amb la denúncia contra Garnier i Crabb, i també informava que en l’esmentat grup de dones de WhatsApp es comentaven assetjaments en ascensors i altres episodis i es parlava d’un diputat categoritzat com a “No segur en taxis” perquè tenia tendència a fer tocaments.

Ahir al matí la primera ministra, Theresa May, es va adreçar al president dels Comuns, John Bercow, perquè es creï un servei de mediació independent perquè el personal que vulgui presentar queixes sobre els diputats ho pugui fer lliurement. De moment, els treballadors de les oficines dels parlamentaris no són funcionaris sinó autònoms, i el codi de conducta no els afecta.