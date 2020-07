Trump declara la guerra a les ciutats demòcrates

Es va presentar com el president de "la llei i l'ordre" i Donald Trump està disposat a explotar aquesta carta per intentar remuntar les enquestes, encara que sigui a costa d'imatges que recorden règims sense tradició democràtica. Gairebé dos mesos després de l'assassinat de George Floyd a mans d'un policia, les protestes continuen vives en algunes ciutats dels Estats Units. Ja no són les concentracions multitudinàries que van omplir carrers de centenars de ciutats i poblacions de país, però la flama es manté encesa. I el president, que va menysprear i desqualificar des del primer dia els manifestants, les està intentant apagar amb una exhibició desproporcionada de força.

Si al juny la Casa Blanca va ordenar carregar contra una manifestació pacífica perquè Trump, amb la Bíblia a la mà, pogués fer-se una foto davant d'una església pròxima al complex presidencial, ara és la ciutat de Portland la que fa front al desplegament d'un nombre indeterminat d'agents federals, molts d'ells amb indumentària de camuflatge militar. La ciutat més poblada de l'estat d'Oregon porta comptabilitzats més de 50 dies de protestes contra el racisme i la violència policial.

Amb l'arribada d'agents de diferents agències federals, la violència s'ha intensificat. Una ordre executiva, que Trump va signar al juny, i la llei de seguretat nacional posterior a l'11-S serveixen de base legal per a la seva presència. En plena polèmica per l'enderrocament d'estàtues, el president va ordenar un desplegament a tot el país per protegir monuments i propietats federals.

Els agents són allà però ni la ciutat ni l'estat han demanat ajuda. L'alcalde demòcrata de la ciutat, Ted Wheeler, ha explicat en una entrevista a la ràdio pública que els episodis violents relacionats amb les manifestacions "s'estaven dissipant" i que l'arribada dels agents a Portland, "amb un enfocament molt dur", ha revifat les brases. Wheeler culpa Donald Trump d'una "escalada retòrica" que ha empitjorat les coses, però sobretot d'unes accions que han portat l'estat a demanar una investigació del que l'alcalde descriu com un "evident abús de l'autoritat policial".

Divendres la fiscal general d'Oregon, Ellen Rosenblum, va demandar diverses agències federals per violació dels drets civils dels manifestants. Són moltes les denúncies que diuen que agents de camuflatge, sense identificar, han arrestat ciutadans utilitzant furgonetes sense cap tipus d'identificació.

Després de setmanes de protestes i de denúncies contra la violència policial, diverses ciutats del país han registrat un important increment de la criminalitat i els incidents armats, que han causat la mort, fins i tot, de menors en ciutats com Atlanta o Chicago. Hi ha sospites que alguns departaments de policia estan deixant fer de manera deliberada i també que algunes decisions municipals a favor de les protestes han pogut minar la capacitat policial.

Atac a Biden

Amb independència dels múltiples factors involucrats, és territori abonat per al missatge del president. A poc més de 100 dies de les eleccions, l'estratègia de Donald Trump està clara: les ciutats governades pels demòcrates estan "pitjor que l'Afganistan" i si Joe Biden guanya al novembre "tot el país se n'aniria a la porra". Paraules del president des del Despatx Oval. Dit d'una altra manera, Donald Trump declara la guerra a les ciutats de majoria demòcrata per intentar ressuscitar políticament. Per al president no existeixen manifestants legítims, tan sols "anarquistes" que "odien" el país.

Now moms are chanting: “This is what democracy looks like!” #PortlandProtest pic.twitter.com/wqxZGnFBnU — pdx law grrrl (@pdxlawgrrrl) July 20, 2020

Per això, ciutats com Nova York, Chicago, Filadèlfia, Detroit, Baltimore o Oakland podrien veure en els pròxims dies un desplegament semblant al de Portland. Algunes potser el cap de setmana vinent. Segons ha avançat el Chicago Tribune, el departament de Seguretat Nacional prepara l'enviament immediat d'un contingent de 150 agents a Chicago. Abans de saber-se la notícia, l'alcaldessa Lori Lightfoot aclaria que "no es necessiten agents federals sense identificació que treguin la gent del carrer i la retinguin de manera il·legal".

Thousands of antifa & BLM rioters surround the Portland federal courthouse again. They succeed at tearing down the heavy-duty fencing, ignoring verbal commands given by federal law enforcement. #PortlandRiots Video by @VenturaReport: pic.twitter.com/kSwFmvUOK3 — Andy Ngô (@MrAndyNgo) July 20, 2020

Vídeos a la xarxa

La intervenció a Portland ha deixat almenys un jove amb una fractura de crani després de rebre l'impacte d'un projectil mentre es limitava a subjectar un cartell. Un altre manifestant, Christopher David, de 53 anys, va acabar amb una mà trencada després de ser colpejat de manera brutal pels agents quan intentava dialogar amb ells. En un vídeo reproduït milions de vegades a internet es veu com David, impassible, rep diversos cops i és ruixat amb algun tipus d'agent químic. En una entrevista al Washington Post, aquest veí de Portland va confrontar la descripció que Trump fa dels manifestants: "Només som persones normals que pensem que el que està passant està malament".