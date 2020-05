Trump trenca amb l’OMS en plena pandèmia

La va anunciar com una roda de premsa sobre la Xina, però qui en va sortir més malparada va ser l’Organització Mundial de la Salut (OMS). En un missatge llegit al Rose Garden de la Casa Blanca, després del qual no va acceptar preguntes, Donald Trump va anunciar que els Estats Units deixaran de ser membres d’aquest organisme de l’ONU. “La Xina té control total sobre l’OMS”, va assegurar el mandatari, que va tornar a assenyalar Pequín per “ignorar” la seva obligació d’informar la institució després del descobriment del virus.

Trump va anticipar que els Estats Units “redirigiran els seus fons cap a altres organitzacions internacionals”, tot i que no va especificar quines. Washington era fins ara el principal contribuent de l’OMS, amb aproximadament 450 milions de dòlars anuals, que representen al voltant del 15% del seu pressupost. La Xina hi aporta uns 40 milions de dòlars.

Un mes i mig després de comunicar la congelació de l’aportació nord-americana, Trump va justificar la dràstica mesura argumentant que l’OMS “s’ha negat a actuar” i no ha emprès les reformes que li exigia. A mitjans d’abril els Estats Units acumulaven 25.000 morts. Ara més de 100.000. Tot i els errors propis, el president nord-americà va insistir en remarcar l’encert de les mesures preses per la seva administració mentre carregava contra el país asiàtic. “El món necessita respostes de la Xina”, va afirmar abans d’acusar Pequín d’haver provocat “mort i destrucció” i d’haver “permès” l’expansió de la malaltia al permetre que “viatgessin lliurement pel món” ciutadans procedents de Wuhan, la ciutat t xinesa on es va donar el primer brot del nou coronavirus que va desencadenar la pandèmia.

A part de les accions derivades de la gestió de la pandèmia, el president Trump va informar que la Casa Blanca “revoca el tractament preferent” que Washington concedia a Hong Kong com a entitat diferenciada de la Xina. Una ruptura de les relacions com a reacció als recents moviments de Pequín per garantir-se nous poders en matèria de seguretat sobre la ciutat amb la llei que va aprovar dijous l’Assemblea Popular xinesa.

Els grups que van protagonitzar manifestacions massives a la ciutat el 2019 han tornat aquesta setmana als carrers per protestar pel que adverteixen com una pèrdua de llibertats. Per a Donald Trump, les accions de la Xina eliminen l’autonomia que “garanteix el tractament especial que li hem proporcionat al territori”. Una llei nord-americana del 1992 li concedeix a Hong Kong les mateixes condicions de tracte de quan era una colònia britànica.

Canvi de relació

Trump va explicar ahir a la nit que, encara que “la Xina assegura que és per protegir la seguretat nacional”, la seva opinió és que “Hong Kong ja era segura i pròspera com a societat lliure”. Per això, entre altres mesures, el president va anunciar sancions contra funcionaris del Partit Comunista xinès “directament o indirectament involucrats en erosionar l’autonomia” de la ciutat i la denegació de visats a ciutadans d’aquell país considerats “de risc potencial per a la seguretat”.

Encara que no va oferir detalls concrets, podria afectar també estudiants universitaris que es troben ja al país i que perdrien els seus visats d’estudi. La decisió de la Casa Blanca posa en risc igualment els tractats comercials entre Hong Kong i els Units, així com el seu tractat d’extradició.