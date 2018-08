La ultradreta alemanya felicita Espanya per l'expulsió exprés dels migrants de Ceuta

Alice Weidel, la líder del grup parlamentari de la ultradretana Alternativa per a Alemanya (AfD) al Bundestag, ha elogiat el govern de Pedro Sánchez per l'expulsió exprés de 114 migrants que dijous van saltar la tanca de Ceuta. AfD és la formació ultra i xenòfoba més important d'Alemanya, i amb 92 diputats és la tercera força al Parlament.

En un tuit, la cap de files de la formació ultra al Parlament alemany, ha dit: "Espanya mostra com afrontar els immigrants il·legals! La comparació de la resposta immediata amb les excuses del ministre federal de l'Interior evidencia el fracàs de l'estat en la política migratòria". El tuit està il·lustrat amb un cartell en què es llegeix: "116 africans que van assaltar Ceuta, expulsats immediatament. Espanya marca el camí". Weidel ignora que dos dels migrants que van saltar la tanca, que van declarar que eren menors, van esquivar la deportació.

+++Spanien macht vor, wie man mit illegalen Einwanderern umgeht!+++

Der Vergleich der 🇪🇸 Sofortabschiebung mit den Alibi-Aktionen des Bundesinnenministers wirft ein Schlaglicht auf das Staatsversagen in der 🇩🇪 Einwanderungspolitik. #AfD #Ceuta

➡️ https://t.co/SDBEtBfpVA pic.twitter.com/RWNcq3FdwO — Alice Weidel (@Alice_Weidel) 24 d’agost de 2018

Weidel afegeix al seu compte de Facebook: "La deportació immediata d'aquests 116 invasors va ser la resposta correcta. Espanya demostra com cal fer front als migrants il·legals que assalten les fronteres i ataquen la policia i les forces de l'estat. Les imatges tenen un efecte dissuasiu: el missatge que creuar il·legalment la frontera no val la pena ha de circular per evitar que els possibles els assaltants de fronteres arrisquin les seves vides.

També assegura: "És senzillament incomprensible que Alemanya, que és molt més potent econòmicament, no sigui capaç de tancar un acord d'expulsió amb els països d'origen i de trànsit, mentre que Espanya ha mantingut aquests acords des de fa dècades. El govern federal ha de fer d'una vegada els deures".

AfD està encenent les manifestacions xenòfobes d'aquests dies a la ciutat de Chemnitz, a l'est del país, que van esclatar arran de la detenció diumenge de dos refugiats per l'apunyalament d'un home.