Protesta ultra a favor de l’expulsió de migrants a Alemanya

“Nosaltres som la gent”, “Foteu el camp”, “No sou benvinguts”. Són algunes de les consignes de les 800 persones que van sortir al carrer abans-d’ahir a Chemnitz, a Saxònia, a l’est d’Alemanya. Es van manifestar tot intimidant a qui no semblés alemany. Va ser la reacció immediata a la mort diumenge a la matinada d’un ciutadà alemany de 35 anys després d’una baralla durant la festa major local. La policia va detenir ahir dos sospitosos d’origen sirià i iraquià i investiga ara els motius del crim. Ahir van repetir-se les manifestacions, aquesta vegada tant d’ultres, en forma de marxa de dol, com d’antifeixistes, vinguts també d’altres ciutats de la regió com Leipzig.

La rapidesa de la reacció i la quantitat de persones d’extrema dreta a Chemnitz diumenge han deixat l’opinió pública alemanya atònita. “Aquest tipus de concentracions desenfrenades, la persecució de persones d’origen diferent i l’intent de difondre odi pels carrers no tenen cabuda al nostre país”, va dir ahir el portaveu d’Angela Merkel, Steffen Seibert.

Van ser dues les crides a mobilitzar-se just després del crim del cap de setmana: la del partit d’extrema dreta AfD, que és la segona força a la ciutat (24,3% davant del 24,9% de la CDU) i la del club ultra d’aficionats al futbol Kaotic Chemnitz. El diputat del Parlament alemany Markus Frohnmaier (AfD) va escriure a Twitter: “Si l’estat no pot protegir els seus ciutadans, la gent ha de sortir als carrers i protegir-se ella mateixa”. Kaotic Chemnitz publicava: “La nostra ciutat, les nostres regles. Cridem els fans i simpatitzants a mobilitzar-se per mostrar qui té l’última paraula en aquesta ciutat!” El club té lligams amb l’entorn neonazi.