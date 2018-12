La ultradreta demana al centre de Londres un Brexit dur i titlla Theresa May de traïdora pel seu pacte amb la UE

Les 48 hores del dramàtic compte enrere en la votació del Brexit, que ha de tenir lloc dimarts al vespre al Parlament de Westminister, s’han iniciat aquest diumenge al centre i a l’est de Londres amb dues manifestacions de signe ben oposat i un míting prou multitudinari.

La primera marxa, d’ultradreta, ha estat convocada per l’UKIP (Partit Independent del Regne Unit) contra el que es considera la “traïció del Brexit” –lema de la manifestació–, presumptament completada per la primera ministra britànica, Theresa May, arran del seu pacte amb la Unió Europea (UE), que el Consell Europeu va ratificar el passat 25 de novembre.

La marxa ultradretana, amb no més de 10.000 persones passejant des de Hyde Park fins a Downing Street, ha comptat amb l’assistència, al capdavant i ben destacada, de l’exfundador del grup feixista English Defence League, Tommy Robinson, un criminal convicte a la primavera per de­sa­catament a un tribunal, i artífex –i beneficiari econòmic– de tota mena de notícies falses contra la immigració al Regne Unit, especialment la musulmana, a través de Facebook, segons una investigació revelada pel diari The Guardian aquest dissabte.

Robinson ha estat recentment nomenat conseller de l’UKIP pel nou líder del partit, Gerard Batten.

El caràcter agressiu dels manifestants ultradretans s’ha posat de relleu amb alguns dels símbols que hi exhibien. Un assistent, autoidentificat com a Laukan Creasey, duia una forca. I segons ha explicat a un representant de l’agència de notícies Associated Prees la carregava perquè “és el que la traïdora May es mereix; és el que els traïdors en trauen”. També s’hi han pogut veure símbols del grup Generation Identity, d’extrema dreta, que reivindica una Europa per a blancs.

Here at the ‘Brexit betrayal’ march is a man holding a noose. He gave his name as Laukan Creasey, from Stevenage. I asked why he was carrying it. ‘That’s what the traitor May deserves. That’s what treasonous people get,’ he said. pic.twitter.com/ModEM8bj4h — Sam Blewett (@BlewettSam) December 9, 2018

"La revolució s’acosta"

Advertiment a la primera ministra, perquè en prengui nota

Poques hores abans que comencés la manifestació de l’UKIP, Tommy Robinson ha compartit a Facebook diferents vídeos de la violència dels Armilles Grogues de França, donant-hi carta de legitimitat perquè lluiten contra “una classe política corrupta”. Pel que fa al Regne Unit, ha advertit també que “la revolució s’acosta, i la primera ministra May ha de prendre nota”.

No gaire lluny de Downing Street, però separats per un cordó policial que no ha evitat alguns moments de tensió entre manifestats, Momentum , el grup laborista que garanteix un suport incondicional al líder del partit, Jeremy Corbyn, ha aplegat unes 15.000 persones denunciant la presència i les activitats racistes de Robinson.

"We're black white Muslim and we're Jew. Fuck off!



"And we're gay as well."



Another verbal confrontation between #StopTommyRobinson protesters and a heckler pic.twitter.com/EoWNmNoerC — Damien Gayle (@damiengayle) December 9, 2018

La coordinadora nacional de Momentum, Laura Parker, ha explicat les raons perquè han convocat la contraprotesta: "Des de tots els sectors del moviment laborista hem de deixar molt clar que no volem feixistes en els carrers del Regne Unit l'any 2018".

Laura Parker, @PeoplesMomentum national coordinator, on why the group joined the organisation of today's #StopTommyRobinson demo pic.twitter.com/pMSmKYqKxl — Damien Gayle (@damiengayle) December 9, 2018

El tercer acte polític del compte enrere polític més important del Regne Unit des de fa quasi mig segle l’ha protagonitzat el grup People’s vot, amb un míting en què ha participat, entre altres, l’exministre de Margaret Thatcher a la dècada dels vuitanta del segle passat Michael Heseltine. Lord Heseltine ha refusat les acusacions de traïdors amb què titllet no només May sinó tots aquells que volen un segon referèndum assegurant que “nosaltres som els patriotes britànics”. Iha reblat: “Volem una Gran Bretanya al cor d’Europa perquè volem la veu de Gran Bretanya, la tolerància de Gran Bretanya, la cultura de Gran Bretanya, al cor d’Europa”.

Lord Heseltine: Every fibre of our being tells us that the privileges that earlier generations created for us must be handed enhanced to those yet to come. Britain must be heard where our interests are determined. That means in Europe. #PeoplesVote pic.twitter.com/gRiyo3FEBs — People's Vote UK (@peoplesvote_uk) December 9, 2018

La hipotètica vacant de May

Tres candidats a arribar a downing Street

D’altra banda, al llarg del cap de setmana especulacions periodístiques avançades per The Sunday Times han assegurat que, pressionada per ministres del seu govern, Theresa May anunciarà aquest dilluns que retarda la votació del debat del Brexit davant la més que segura derrota, que podria superar els cent vots. El propòsit, segons el diari, és aconseguir una darrera concessió de Brussel·les perquè el pacte de divorci sigui acceptat per la majoria dels diputats. Aquest diumenge a la tarda, Donald Tusk, president del Consell, ha fet una piulada comunicant que havia mantingut amb Theresa May una conversa telefònica davant la “important setmana per pel destí del Brexit” que comença dilluns. Un portaveu de Downing Street i el nou ministre, del Brexit Steve Barclay, han assegurat que la votació tindrà lloc però a hores d’ara no és segur al cent per cent.

I had a phone call with PM @theresa_may. It will be an important week for the fate of #Brexit. — Donald Tusk (@eucopresident) December 9, 2018

En qualsevol cas, si Theresa May finalment tira endavant la votació, i perd com es preveu, el seu futur polític dependrà, fonamentalment, de la magnitud de la derrota. Aquest diumenge, tres exministres del seu govern, Boris Johnson, d'Afers Exteriors, Dominic Raab, del Brexit, i Esther Esther McVey han insinuat en diferents entrevistes televisives que si es produeix una situació d'interinitat en el lideratge del Partit Conservador com a conseqüència del resultat de dimarts, podrien optar a la hipotètica vacant que deixés Theresa May.