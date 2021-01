La vacuna porta porc? A Indonèsia esperen la resposta

La carta, d'una sola frase, no explicava gran cosa. "La vacuna contra el covid-19 ha estat fabricada sense materials porcins", detallava l'empresa xinesa de vacunes Sinovac. El missatge, enviat al juliol, anava dirigit a les autoritats d'Indonèsia. Però des del país asiàtic necessitaven més detalls per tranquil·litzar part de la seva població: el fet que la vacuna estigués barrejada amb una part mínima d'ADN de porc podia provocar que molts seguidors de l'islam es neguessin a posar-se-la un cop es comencessin a administrar les primeres dosis a Indonèsia, el país amb més població musulmana del món.

No són pocs els ciutadans que, animats pels líders religiosos més conservadors, es pregunten si posar-se la vacuna és halal, és a dir, si està permès per l'islam. Aquesta preocupació és un gran obstacle per al govern, que té el repte de vacunar 181,5 milions d'adults en 15 mesos. Indonèsia, de gairebé 270 milions d'habitants, és el país del sud-est asiàtic més castigat per la pandèmia. Amb prop de 800.000 contagis confirmats i més de 23.000 morts, la incidència del virus sobta si es compara amb la resta de la regió, on les xifres han estat relativament baixes. "No hi hauria d'haver cap preocupació sobre si aquesta vacuna és halal o no", ha dit recentment el president indonesi, Joko Widodo. "Estem en una situació d'emergència a causa de la pandèmia", afegia per justificar les seves paraules. El mandatari ja ha dit que ell serà un dels primers a posar-se la dosi per demostrar que no s'ha de tenir por.

Està previst que el procés de vacunació comenci durant les properes setmanes, un cop les autoritats sanitàries indonèsies consideren que les dosis de Sinovac – que fa setmanes que s'utilitzen, per exemple, a la Xina– són segures i eficaces. Però no només això. També han de tenir el vistiplau del Consell d'Ulema, un influent grup de clergues musulmans que decideix quins productes són halal a Indonèsia. Les autoritats islàmiques d'altres països on els musulmans representen una part considerable de la població, incloent-hi Malàisia i els Emirats Àrabs Units, ja han dictaminat que les vacunes contra el coronavirus són admissibles, fins i tot si contenen gelatina de porc, que s'utilitza per estabilitzar moltes inoculacions. En la mateixa línia, el mes passat el Vaticà va publicar un comunicat en què deia que les vacunes contra el covid-19 eren "moralment acceptables" per als catòlics, davant el dubte que va sorgir en alguns sectors sobre la possibilitat que les dosis haguessin estat desenvolupades amb cèl·lules mare de fetus avortats fa dècades.

Mentrestant, els indonesis esperen la decisió dels líders religiosos. "En els productes farmacèutics, el halal és un dels elements importants després de la seguretat, l'eficàcia i la qualitat de la mateixa vacuna", va defensar Bambang Heriyanto, portaveu de Bio Farma, el fabricant estatal d'Indonèsia. S'espera que el Consell d'Ulema emeti un decret, o fàtua –un pronunciament sobre dret islàmic–, que autoritzi l'ús de la vacuna Sinovac en les properes setmanes, però la manera com ho comuniquin o fins i tot el temps que estan trigant a fer-ho ja pot tenir conseqüències. Bàsicament, que molts habitants del país, especialment els musulmans conservadors, ja no es refiïn de la vacuna perquè considerin que no és acceptable per l'islam.

"Us protegeixen"

I hi ha precedents. Durant un brot de xarampió el 2018, el govern, amb el suport de l'Organització Mundial de la Salut, va emprendre un ambiciós programa de vacunació, però l'única vacuna disponible en quantitats suficients contenia productes porcins. Després d'analitzar-la, el Consell de l'Ulema la va declarar haram –és a dir, prohibida per l'islam–, però va detallar que es permetia fer-ne ús perquè el brot era una emergència. No obstant això, en algunes parts del país els líders musulmans locals s'hi van oposar. El programa, doncs, va quedar molt per sota del seu objectiu del 95% i va acabar amb prop de 10 milions de nens sense rebre la dosi.

Ara, cartells publicitaris gegants situats als concorreguts carrers de Jakarta, la capital, mostren la imatge d'una dona amb mascareta i vel islàmic al cap que flexiona el braç mentre al seu voltant floten partícules de coronavirus. Milers de cartells i pancartes similars s'han erigit al llarg de carreteres de tot el país. En tots hi ha el mateix missatge: "Les vacunes us protegeixen".

Copyright The New York Times