Els responsables de l’‘Open Arms’ s'enfronten a 15 anys de presó i 15.000 euros de multa per migrant

Una pena d’entre 5 i 15 anys de presó i una multa de 15.000 euros per cadascun dels migrants que van desembarcar a Itàlia, un total de 216 persones. Això és al que s’exposen els tres responsables de la missió 43 de l’ Open Arms, investigats per dues fiscalies sicilianes per tràfic de persones i associació criminal. El vaixell està immobilitzat preventivament a l’espera de la decisió que prengui el jutge en el termini de deu dies. “No m’havia trobat mai amb unes acusacions tan greus”, explicava ahir a l’ARA Rosa Emanuele Lo Faro, una de les advocades italianes que ha assumit la defensa, després de reunir-se amb la cap de la missió, Anabel Montes, i el capità, Marc Reig, a bord de l’ Open Arms. El tercer investigat és Gerard Canals, coordinador de l’ONG. El procediment es va obrir dissabte després que l’ Open Arms desembarqués a Itàlia 216 refugiats que va rescatar dijous en aigües internacionals, davant les costes de Líbia.

Itàlia també qüestiona que l’ Open Arms demanés permís a Itàlia per desembarcar els nàufrags en lloc de fer-ho al port de Malta, que era més a prop, encara que Malta no té centre de recepció de refugiats i fa anys que ja no n’accepta, després de l’arribada de més de 9.000 migrants. Tot plegat ha generat una gran atenció mediàtica, dues setmanes després de les eleccions legislatives en què la immigració va ser al centre de la campanya i la ultradreta ha fet un salt electoral amb el discurs d’“els italians primer”.

Arguments de la defensa

El principal argument de la defensa és que Roma havia assumit el rescat, perquè havia rebut la trucada d’alerta de l’embarcació en perill i havia senyalat les coordenades a l’ Open Arms. “Quan els migrants ja estaven a bord de les llanxes de rescat, que tenen pavelló espanyol, no podien delegar en els guardacostes libis el rescat, perquè hauria sigut una expulsió en calent de possibles demandants d’asil, cosa que és un delicte”, argumenta l’advocada. Líbia no té un centre de coordinació de rescats reconegut internacionalment, i si el tingués s’hauria d’encarregar del salvament marítim a la seva zona, no només de les pasteres sinó de tots els vaixells que hi naveguessin. La Fiscalia de Ragusa, a més, ha confiscat els mòbils de Reig i Montes.

Com una pinya i segurs del que han fet. Així encara l’equip de la missió 43 de l’ Open Arms la difícil situació que s’han trobat a Itàlia. Els socorristes, patrons, mariners, sanitaris i el cuiner estaven preparats per estar dues setmanes al vaixell de l’ONG badalonina per salvar vides al Mediterrani Central, però ahir se’n van haver de tornar cap a casa abans d’hora, després que l’embarcació fos confiscada preventivament per les autoritats i quedés retinguda al port de Pozzallo, al sud de Sicília.

Els voluntaris tornen a casa

La tradicional fotografia de grup de l’equip -els relleus a l’Open Arms es fan cada quinze dies- va ser la primera amb una pancarta: “ Sea rescue is not a crime. #FreeOpenArms”. La cap de la missió, Anabel Montes, i el capità, Marc Reig, van reunir a la coberta tota la tripulació per agrair-los l’esforç. “Estic orgullós de tots vosaltres i de la feina que hem fet. Si pogués tornar enrere ho tornaria a fer”, els va dir Reig. “He estat tan enfeinada gestionant tots els incidents que no us he pogut conèixer a fons com a les altres missions”, va comentar Montes. No hi ha missions normals” a l’ Open Arms, però segurament la 43 ha sigut la més particular: van fer dos rescats tan bon punt van arribar a la zona SAR, una patrullera líbia els va amenaçar de mort i es van passar 24 hores navegant sense cap port segur on poder desembarcar els nàufrags.

Malgrat les dificultats, tothom ha estat al lloc que li tocava: els mariners que han resolt l’avaria de “la puri”, la purificadora de l’oli del vell remolcador que es va espatllar en alta mar; els patrons de les llanxes de rescat que van saber aguantar la pressió i les amenaces dels guardacostes libis; els socorristes que van rescatar 218 persones de dues pasteres inflables sanes i salves; l’equip mèdic que va mantenir amb vida la petita Selioum de 3 mesos, deshidratada amb malnutrició severa i una infecció de sarna, fins que la van evacuar a Malta; el cuiner que mantenia alta la moral a còpia de lasanya, i la marinera polivalent, una experta navegant que va reparar una de les llanxes perquè aguantés la llarga jornada de rescats de dijous. I al capdavant de tots, el capità i la cap de la missió, que primer van portar el pes de la responsabilitat i ara el dels càrrecs.

A bord de l’ Open Arms queda ara la marineria, el capità, la cap de la missió i l’equip de l’ARA per documentar el desenllaç del cas.