L'ANC destinarà 100.000 euros a la campanya internacional per denunciar el judici de l'1-O

L'ANC ha anunciat aquest dijous que destinarà un pressupost de 100.000 euros a la campanya internacional per denunciar el judici de l'1-O. D'aquests diners, l'entitat ja n'ha obtingut 25.000 amb donatius. L'Assemblea ha presentat el videoclip de la cançó 'Als teus ulls', que el compositor i activista anglès Peter Gabriel ha cedit per a la campanya que defensa que l'autodeterminació "és un dret i no un delicte".

L'ANC ha demanat a més "coherència estratègica" als partits independentistes de cara a unes possibles eleccions espanyoles anticipades. En roda de premsa a la seu de l'entitat, la seva presidenta, Elisenda Paluzie, ha dit que el posicionament de l'ANC passa per no esperar "res" de l'Estat i entendre que la independència de Catalunya només se la guanyaran els mateixos catalans. En el mateix sentit, ha dit que les eleccions espanyoles s'han de jugar "en aquesta clau".

Amb tot, tot i reclamar que "el centre d'actuació" polític ha de ser al Parlament i no al Congrés, l'ANC no demanarà als partits independentistes que no es presentin als comicis.

D'altra banda, Paluzie també ha celebrat que ERC i el PDECat impedissin la tramitació dels pressupostos de l'Estat pel fet que el govern espanyol no hagi fet cap oferta política per a Catalunya. Així, la líder de l'ANC ha dit que els partits independentistes han de fer servir "sempre" la seva "minoria de bloqueig" al Congrés, també en la pròxima legislatura. El president espanyol, Pedro Sánchez, reunirà aquest divendres el consell de ministres, on previsiblement anunciarà una nova convocatòria electoral, que podria tenir lloc el 28 d'abril.