L'Ajuntament de Barcelona certifica al Suprem que el 20-S i l'1-O no es van produir danys, excepte 80 tanques

No hi van haver danys en contenidors, papereres, bancs, cadires, fonts ni vehicles de neteja de Barcelona entre els dies 20 i 21 de setembre -coincidint amb les protestes davant de la conselleria d'Economia i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya- i l'1 d'octubre. Coincidint amb la declaració com a testimoni de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, davant del Tribunal Suprem, l'Ajuntament de la capital catalana ha entregat un informe que certifica que les úniques despeses "addicionals" aquells dies van ser 80 tanques malmeses que van costar uns 5.300 euros.

La xifra es troba molt lluny d'altres despeses que ha hagut d'assumir el consistori per danys en el mobiliari públic després de manifestacions de molt menys abast. Per exemple, durant les protestes pel desallotjament de Can Vies, el consistori va calcular que s'havien produït danys al mobiliari urbà per valor de 415.000 euros, 78 vegades més que el preu de les 80 tanques malmeses en tres dies entre el 20 i 21 de setembre i l'1 d'octubre de 2017. En unes altres mobilitzacions més recents a la ciutat, les contraries al desallotjament del Banc Expropiat del barri de Gràcia van ser 60.000 euros.

Les dades de participació d'aquestes dues mobilitzacions amb més danys, que es poden contar amb pocs milers de persones, en canvi estan molt lluny de les 60.000 persones que van concentrar-se davant la conselleria d'economia el 20-S o dels centenars de milers de barcelonins que van sortir a votar l'1 d'octubre.

Les conclusions de l'informe municipal també trenquen amb la pretesa imatge de violència i aldarulls massius que s'ha intentat escenificar per part de les acusacions durant el judici respecte d'aquelles tres jornades per justificar l'existència d'un delicte de rebel·lió o de sedició.

Despeses habituals

L'informe entregat al Suprem inclou els balanços de les direccions de serveis d'estructures viàries, la gerència de mobilitat, la direcció de patrimoni, la del cicle de l'aigua -responsable de les fonts de la ciutat- i els serveis de neteja municipals. Totes aquestes àrees del consistori expliquen o bé que no els consta cap despesa específica per danys entre el 20 i 21 de setembre i l'1 d'octubre de 2017 o que si en van trobar "no són representatives d'unes despeses addicionals o fora de rang, sinó que formen part de les despeses esperades".

És el cas per exemple de l'empresa que porta el manteniment dels bancs, cadires i baranes de la ciutat, que va detectar danys en aquest mobiliari entre l'1 i el 10 d'octubre de 2017 per valor valor de 1.600 euros. La mateixa empresa explica que durant el mateix període de 2016 es van gastar la mateixa xifra en manteniment, i que entre aquests mateixos deu dies de 2018 la inversió necessària va ser de 2.934 euros. Per això neguen que es tracti d'un cost extraordinari o fora del previst.

De fet, les úniques despeses que es consideren fora de pressupost son els danys en 80 tanques per valor de 5.300 euros que l'informe del consistori assenyala que son els dispositius que s'utilitzen "justament per la protecció i seguretat dels ciutadans quan es produeixen accions en la via pública".