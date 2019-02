Borrell diu que ell també hauria prohibit la conferència de Torra i Puigdemont si fos el president de l’Eurocambra

El ministre d’Afers Estrangers espanyol, Josep Borrell, ha assegurat aquest dilluns que ell també hauria prohibit la conferència del president Quim Torra i el seu predecessor, Carles Puigdemont, si hagués estat el president del Parlament Europeu. Borrell, que va ser president de l’Eurocambra entre el 2004 i el 2007, creu que la decisió d’Antonio Tajani de vetar l’acte al·legant motius de seguretat és "raonada i raonable". La conferència 'Catalunya i el judici al referèndum: un repte per a la UE' havia de celebrar-se inicialment aquest dilluns al vespre en una de les sales de la cambra, a Brussel·les. L’acte es manté, però el lloc on es farà finalment encara està per determinar.

La direcció general de Seguretat del Parlament Europeu va decidir divendres suspendre la conferència –com van demanar el PSOE, el PP i Cs– en considerar que hi ha un "elevat risc" que es converteixi en una "amenaça per mantenir l'ordre públic a les dependències del Parlament".