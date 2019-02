Els CDR es concentren davant l'edifici de la Fiscalia Superior de Catalunya

El judici al Procés, en directe

Els CDR han fet visibles avui les seves protestes contra el judici al Procés amb talls de trànsit en diferents punts i ara han redirigit les seves accions a davant de l'edifici de la Fiscalia Superior de Catalunya. A les 12 del migdia, coincidint amb les aturades que s'han fet arreu del territori català, diversos membres dels Comitès de Defensa de la República han intentat entrar a l'edifici de la Fiscalia Superior de Catalunya, al carrer Pau Claris, però no ho han aconseguit. A través de les xarxes socials, però, han fet una crida a concentrar-se davant d'aquesta seu de la fiscalia.

A la concentració, també hi ha membres d'organitzacions com Arran i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), i també representants de la CUP, com el diputat Carles Riera. Els Mossos d'Esquadra han desallotjat els manifestants que s'han concentrat davant la Fiscalia, que s'han assegut al terra, entre els quals, Riera.

Les mobilitzacions dels CDR han començat a primera hora del matí amb un tall a l'AP-7 a Sant Celoni en sentit sud i en dues vies importants d'accés a Barcelona, la Gran Via i la Diagonal. La circulació s'ha anat normalitzant, durant el matí, amb la reobertura de carrils, i a les nou ja no quedava cap tall a la ciutat de Barcelona.

A l'AP-7 els CDR han fet una barrera de pneumàtics cremant, Passats dos quarts de nou del matí, Trànsit fa informat que ja ha reobert el carril que es mantenia tallat en un punt en el que les cues han arribat a ser de cinc quilòmetres. Els CDR també han tallat la circulació a la C-25 a Santa Maria d'Oló en direcció a Manresa, on la circulació ja és fluïda.



651x366 Els CDR tallen l'AP-7 a Sant Celoni cremant pneumàtics Els CDR tallen l'AP-7 a Sant Celoni cremant pneumàtics

Un grup de persones també han tallat, a primera hora del matí, la Gran Via a l'altura de Glòries, a Barcelona. Els manifestants portaven pancartes amb lemes com 'Tombem el règim' i remarcaven que l'objectiu de l'acció era "trencar amb la normalitat". Un altre grup també ha tallat la Gran Via, a l'Esquerra de l'Eixample, concretament a l'altura del carrer Rocafort.

651x366 Els Mossos a la zona on s'ha tallat la Gran Via a l'Esquerra de l'Eixample / RUTH MARIGOT Els Mossos a la zona on s'ha tallat la Gran Via a l'Esquerra de l'Eixample / RUTH MARIGOT

També hi ha hagut un tall de trànsit a l'avinguda Diagonal, a l'altura de Maria Cristina, que ha provocat cues importants als accessos a Barcelona. La Guàrdia Urbana ha informat cap a un quart de nou del matí que la circulació s'havia restablert amb normalitat en aquest punt, i també a la Gran Via. Alguns dels concentrats han assegurat que la policia ha fet identificacions entre els manifestants.

El CDR de les Corts, al seu torn, ha omplert el metro d'adhesius grocs en què es pot llegir "Un judici a tot un poble".

Segons ha informat la Guàrdia Urbana a Europa Press, els talls de trànsit dins de Barcelona són breus i es van succeint en diferents punts. Ja no queda cap alteració de trànsit a la ciutat.

"Si el 'judici farsa' es du a terme la normalitat es trenca", han apuntat els CDR a Twitter.