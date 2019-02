De Cadena a Moreno: El canvi d'estratègia de la Fiscalia al Suprem

Després de les crítiques per les imprecisions comeses pel primer representant de la Fiscalia que va interrogar Joaquim Forn dijous passat, Fidel Cadena, el fiscal Jaime Moreno, s'ha mostrat molt més incisiu aquest dimarts durant l'interrogatori a l'exconseller de la Presidència, Jordi Turull. Només pel que fa a la durada, Moreno ha fet servir gairebé tres hores, mentre que Cadena en va utilitzar només dues. Moreno també s'ha mostrat molt més incisiu en el seu interrogatori a Turull. Tot i no ser el conseller responsable en matèria d'ordre públic i seguretat (precisament era Forn el titular d'Interior), el fiscal ha formulat una bateria d'una vintena de preguntes sobre el 20-S per intentar justificar l'existència de violència, que Turull ha negat.

que el Govern no va gastar ni un euro per l'1-O i que si se'ls va remetre alguna factura va ser per error i no es va pagar - en alguns moments la Fiscalia ha aconseguit posar-lo entre l'espasa i la paret. Per exemple, Turull ha rebatut fàcilment l'acusació sobre la campanya 'Civisme' -que tenia un pressupost de 3,4 milions d'euros- assegurant que no tenia res a veure amb l'1-O i que no es va fer perquè va quedar deserta.

En canvi, ha tingut més problemes quan el fiscal li ha preguntat per la factura que la CCMA va remetre al seu departament per l'anunci de les vies de l'1-O que sí que es va acabar emetent. Turull ha acabat reconeixent l'existència del document però ha dit que tant ell com els seus tècnics van coincidir que no els hi havia d'haver arribat mai, perquè aquella campanya, que ha definit de "neutra" es va fer aprofitant un conveni marc amb la corporació de mitjans pel qual la Generalitat té la "potestat" d'ordenar la distribució d'informació d'interès general de forma gratuïta als mitjans públics.

La fiscalia també ha entrat al fons durant l'interrogatori a Turull pel que fa a l'enviament de paperetes i cartells de l'1-O que la Guàrdia Civil va intervenir a la seu d'Unipost. Turull ha insistit que, igual que en el cas de les urnes, la Generalitat no tenia res a veure amb aquest material i ha negat haver adjudicat a l'empresa Unipost cap encàrrec en aquest sentit o haver-los pagat per fer-lo. "De cap manera", ha negat Turull.

"Llavors la Guàrdia Civil troba en aquestes empreses la documentació amb el logotip de la Generalitat i vostè em diu que la Generalitat no ha fet res?", ha insistit el fiscal. "Exacte, l'1 d'Octubre hi havia moltes entitats que volien col·laborar amb el referèndum", ha insistit Turull. "Però això no cassa amb el fet que aquestes empreses els acabessin passant les factures també a vostès", ha collat el fiscal a l'exconseller de Presidència recordant-li que Unipost també els va fer arribar factures en aquest sentit. Turull ha contestat que el departament que dirigia va ser el primer "sorprès" per aquest fet, "perquè no s'havia encarregat res" i per això no es va pagar.

Turull nega la violència el 20-S i l'1-O

Moreno també ha intentat posar contra les cordes a Turull sobre l'existència de violència durant les protestes pels escorcolls a la conselleria d'Economia i la jornada de votació de l'1-O. Pel que fa al 20-S, el fiscal ha arribat a exhibir a Turull una piulada seva que feia referència a una manifestació "pacífica" i li ha qüestionat si aquesta idea cassava amb els "set cotxes destrossats" de la Guàrdia Civil o amb el fet que la comitiva judicial "hagués de sortir pel terrat" de la conselleria. Sorneguer, Turull li ha etzibat al fiscal que no coneix l'urbanisme de l'Eixample barceloní. Tot i no fer servir el terme "pel·liculer" que va utilitzar Forn per qualificar el relat de la Fiscalia del 20-S, l'exconseller de presidència ha explicat que si hagués optat pel terrat, la secretaria del jutjat 13 "hauria d'haver caminat per diversos terrats i a l'Eixample entre les cases també hi ha murs de separació".

De fet, Turull ha negat que el 20-S fos una protesta violenta. Ha recordat que els catalans "som el poble de Pau Casals" i ha separat algun moment aïllat que poguessin efectuar "quatre esgarrapacristos" del caràcter pacífic del moviment independentista. "No creu vostè que a partir del dia 20 es generava una situació d’un clima violent creixent?", ha plantejat Moreno. "De cap manera", ha insistit Turull.

Igualment, l'exconseller ha negat que l'1-O es generés ni es busqués per part del Govern ni dels votants cap "confrontació". De fet, Turull ha fet rectificar al Fiscal que ha intentat fer semblar que el Govern era un dels destinataris de la providència de la magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercedes Armas, ordenant impedir l'1-O. "i a qui anava dirigida aquesta instrucció?" ha acabat preguntat Turull. "Als Mossos i a les forces de seguretat de l'Estat", ha admès Moreno. Turull ha negat de nou cap ordre política a la policia catalana i ha recordat que durant l'1-O el Govern va intentar compatibilitzar el dret dels ciutadans a exercir el vot amb "el manteniment de la convivència ciutadana" que també indicava la providència d'Armas, establint el cens universal.