El fiscal Bautista nega cap vinculació amb el cas d'espionatge a Puigdemont

"Què és això, quina barbaritat!", diu atònit el fiscal de l'Audiència Nacional Carlos Bautista, el fiscal del judici oral de l'11-M, especialitzat en terrorisme jihadista, al llegir les informacions que assenyalen que la fiscalia belga l'hauria apuntat com a persona clau en l'espionatge a Carles Puigdemont i que el situen en un hotel a Brussel·les a finals de gener del 2018, des d'on s'hauria efectuat una trucada a través d'una de les targetes SIM britàniques vinculades amb el cas de les balises. Bautista reacciona sorprès mentre exhibeix a l'ARA els documents de la invitació per participar el gener del 2018 en la reunió a Brussel·les del projecte francès de lluita antiterrorista anomenat Jupitter.

"La invitació per exposar sobre bones pràctiques és en aquesta ocasió de la fiscalia federal belga", explica Bautista, que matisa que a l'hotel en qüestió s'hi van allotjar els vuit participants de la reunió, inclòs ell mateix. A la reunió es van fer entrevistes amb magistrats, fiscals, policies i serveis d'intel·ligència de Bèlgica sobre les experiències de lluita contra el terrorisme jihadista. "Les habitacions les va reservar la fiscalia a l'Hotel Bristol Stephanie", que està molt a prop de la seu del ministeri públic belga, afegeix el fiscal de l'Audiència.

Segons Bautista, ell sempre viatja amb el seu telèfon oficial i es limita, per vigilar les despeses, a utilitzar el wifi dels hotels i assenyala que "si hi ha una trucada, per descomptat, no és al Regne Unit, com es pretén, sinó a la meva dona, a Madrid". El mateix fiscal qüestiona com és possible creure en un muntatge en què ell, un fiscal de l'Audiència Nacional, participa en una operació com a mínim "alegal" com és el cas de l'espionatge a Carles Puigdemont.

El projecte Jupitter, que agrupa jutges i fiscals en la lluita contra el terrorisme, es reuneix cada any des que es va crear a França amb fons de la Unió Europea, el 2017, i compta amb la participació de sis països: França, Espanya, Bèlgica, Holanda, Alemanya i Bulgària. Després de la primera conferència, a París el juny del 2017, es fan les trobades a cadascun dels països.

Bautista ja s'ha posat en contacte amb la fiscalia belga per demanar explicacions.