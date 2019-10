Colau exigeix a Sánchez i Torra que dialoguin i fugin del "càlcul electoralista"

Només el diàleg "discret i serè" des del "respecte" contribuirà a desescalar la tensió generada a Catalunya des de la publicació de la sentència del Tribunal Suprem. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, exigeix, per tant, que el president en funcions del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Quim Torra, "s'asseguin i dialoguin", no tant per trobar una solució al conflicte de fons, "que no arribarà en poc temps", com per resoldre la crisi generada a partir de les condemnes contra els nou presos polítics. En una compareixença institucional (amb preguntes), Colau ha reclamat als dos líders polítics que, per començar, "abandonin el càlcul electoral a curt termini". "Ens hi juguem molt més que unes eleccions", ha apuntat en relació a la proximitat del 10-N.

L'alcaldessa de Barcelona s'ha mostrat disposada a contribuir per desbloquejar el diàleg entre institucions, però ha recordat que la responsabilitat correspon a la Generalitat i la Moncloa. En aquest sentit, ha criticat els dos presidents. A Torra, per haver tornat a posar la via unilateral sobre la taula en la seva intervenció dijous passat al Parlament: "És una via que va fracassar i que no té consens a Catalunya". I a Sánchez, per no haver-li agafat el telèfon al president de la Generalitat: "Quan s'ha d'agafar el telèfon és precisament en els moments difícils".

En la compareixença a l'Ajuntament de Barcelona, Colau també s'ha justificat per no haver participat aquest dissabte en la reunió al Palau de la Generalitat amb el president Torra i els alcaldes de Girona, Lleida i Tarragona. "No vull introduir ni més discrepàncies ni més soroll. Era una compareixença als mitjans de comunicació i no crec que fos adequada", ha assenyalat. Segons ella, Torra li va trucar divendres a li nit per plantejar-l'hi i ella ja li va mostrar la seva disconformitat. "A les reunions de treball sense línies vermelles hi aniré sempre", ha afegit.

Colau sí que va participar, en canvi, en la trobada amb sindicats i patronals que va impulsar el president del Parlament, Roger Torrent, dissabte a la tarda a la cambra catalana. "Aquella va ser una primera reunió de treball amb objectius molt bàsics: compartir l'anàlisi dels dies complicats que hem passat i expressar la voluntat de generar espais estables de trobada, posant la desescalada del conflicte com a primer objectiu", ha indicat. El fet que no hi hagués atenció als mitjans de comunicació –es va fer, això sí, una nota de premsa– va ser determinant, en opinió de l'alcaldessa, per poder-hi participar, tot i que se la va convocar aquell mateix matí.

"Cal aïllar i minimitzar els discursos polítics incendiaris que no representen la majoria de la població i només contribueixen a generar més tensió", ha exclamat també l'alcaldessa, i ha demanat que, a més del diàleg entre governs, s'activi també "una taula de diàleg tant a Catalunya com a l'Estat que refaci els ponts que avui no existeixen". Una taula que hauria de ser "permanent" i allunyada de la "gesticulació", ha conclòs.

Qüestiona l'actuació policial

Els incidents dels últims sis dies s'han saldat amb centenars de ferits, dos dels quals en situació molt greu i amb tres pèrdues de la visió en un ull (una quarta està pendent d'operació). Colau s'ha mostrat molt crítica amb l'ús de les bales de goma per part de la Policia Nacional i ha demanat que es revisin els protocols i s'assumeixin responsabilitats polítiques. També per les agressions a una seixantena de periodistes aquesta setmana i les detencions d'alguns d'ells, "perfectament acreditats". "Això és molt greu. S'ha de garantir el dret d'informació, la llibertat de premsa i la seguretat dels professionals", ha reclamat.

"Soc la primera que he reconegut la dificultat de la tasca policial i mai es poden fer generalitzacions de la crítica, però cal ser exemplar per fer servir aquesta força i no s'ha de tenir cap por d'investigar possibles casos de mala praxi. Un ministre no pot dir que tots els casos són falsos i que les imatges també ho són", ha insistit dirigint-se al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska. A més, ha defensat que no es criminalitzi la gent jove que es manifesta, "una generació que no se sent escoltada".

Finalment, Colau ha agraït la tasca dels cossos d'emergències, de la Guàrdia Urbana, dels Bombers, dels serveis de mobilitat i dels serveis de neteja, "que han entès la situació d'excepcionalitat nit rere nit i han treballat per tenir cura dels nostres veïns i de la ciutat".