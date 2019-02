Dels drames de La Sexta a la ‘maldat’ de TV3

La primera setmana de judici al Procés ha tingut un enorme impacte mediàtic a totes les cadenes de televisió. Es fa difícil pensar, amb tot, que aquesta intensitat informativa es pugui mantenir durant tots els mesos que duri el judici.

El drama de García Ferreras

Que Jordi Sànchez lluís un llaç groc a la sala del Tribunal Suprem ha donat molts minuts de conversa a les tertúlies. Qui més profit n’ha tret ha sigut Antonio García Fererras a La Sexta, que des de dimarts ho va viure amb una preocupació insòlita. Ho va convertir en tema de debat, ho qüestionava amb vehemència, feia entrevistes només per consultar la legitimitat de dur-lo. El millor és que un cop va haver organitzat tot el melodrama televisiu al voltant del llacet groc, va concloure: “ Que conste que a mi me parece bien porque forma parte de la libertad de expresión ”. Tirar la pedra i amagar la mà.

El ridícul de la setmana

Hilario Pino, periodista de La Sexta que aquesta setmana ha pogut oferir les cròniques del judici després de ser dins la sala, ha perdut el nord. Ni el seu ninot de Las noticias del guiñol va arribar a dir un disbarat tan gran tot i presentar un informatiu d’humor. Dijous, quan valorava la intervenció d’Oriol Junqueras, el periodista va afirmar, mirant a càmera: “ Cuando Junqueras ha dicho que él respondía por sus convicciones, todo el mundo se ha removido por dentro, como cuando en el año 45 comenzó el primer ataque atómico contra Hiroshima ”. L’alarmisme informatiu de La Sexta ja el coneixíem de fa temps, però ara ja comença a desbocar-se.

Heredia: premi a la paciència

Divendres, la cap de l’oposició al Parlament, Inés Arrimadas, visitava el plató d’ Els matins de TV3. En la impecable entrevista que li va fer Lídia Heredia, la líder de Ciutadans va tornar a carregar contra la cadena com és habitual en els membres del seu partit cada vegada que visiten la tele pública: “M’agradaria que hi hagués més diferència entre el que explica TV3 i el que diu el senyor Junqueras. Perquè parlar d’exiliats i de presos polítics a TV3 cada dia és representar només la gent que representa Junqueras. A mi m’agradaria que TV3 representés tothom a Catalunya”. Quina tele pública tan malvada i esbiaixada que, l’endemà que sentíssim per primera vegada la veu de l’exvicepresident de Catalunya declarant davant de Marchena després d’un any i mig silenciat a la presó, la convidada al plató de TV3 fos ella. Lídia Heredia va saber posar punt final a l’entrevista amb un somriure carregat de paciència.

La manifestació de la Gran Via

TV3 va retransmetre en directe la manifestació contra el judici al Procés amb una tertúlia d’anàlisi simultània moderada per Ariadna Oltra. Però si canviaves de canal la manifestació es convertia en invisible. Al Canal 24 Horas de TVE, quan feia poc que havia començat, a les 17.14 h, per posar-ne un exemple, vam veure més les armilles grogues de França que no pas van ensenyar el groc que ocupava la Gran Via de Barcelona.