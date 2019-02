Destacar la fractura independentista per esquivar el fons del judici

260x366 portada periodico 15/02/19 portada periodico 15/02/19

El primer dia de declaracions dels processats independentistes va mostrar la qualitat de les defenses (i una matusseria alarmant de la Fiscalia, que es va equivocar en el nombre de cotxes de la Guàrdia Civil del departament d'Economia o va confondre el nom de les persones que pretén engarjolar). Però els diaris de tall més unionista han preferit centrar les seves portades en les divergències a les línies de defensa exhibides per Oriol Junqueras i Joaquim Forn, amb l'objectiu de desviar el tema: es tracta de deixar de parlar de l'aspecte tècnic i polític del judici per aixoplugar-se en el mantra de la divisió de l'independentisme. "L'independentisme també es trenca davant dels jutges", titula l''Abc'. "El judici fa aflorar diferències entre els líders del Procés", secunda 'El Periódico'. I 'El Mundo' rebla: "Forn desmunta la proclama de Junqueras: «El referèndum no era legal»". Esclar, molt millor furgar en la ferida interna sobiranista, que no pas en les vergonyes assenyalades per tots dos encausats pel que fa al seu procés. En subratllen la diferència, però també s'hi podria veure una perfecta complementarietat: hi ha un motiu polític (Junqueras) i per això la instrucció és precària (Forn).

En tot cas, a la declaració que pesca 'El Mundo' –quina sorpresa– li falta context. L'exconseller d'Interior va dir que per al referèndum havia mobilitzat més policia que en cap altre dispositiu, incloses les eleccions sancionades per l'Estat. Però va aclarir que era un còmput d'hores i no de persones, ja que, en ser una votació no legal –i s'entenia que parlava de legalitat espanyola– ell no podia concedir quatre hores de permís als Mossos com sí que es fa en els altres casos (la qual cosa obliga a mobilitzar més agents, per cobrir les estones en les quals els mateixos policies poden votar). Elevar això a titular de portada demostra el tipus de cabrioles mediàtiques que cal esperar durant aquest judici.