L'Eurocambra rebutja debatre sobre la situació a Catalunya

La sentència del Procés i les protestes durant tota la setmana a Catalunya tampoc es debatran, per ara, a l'Eurocambra. El grup dels Verds/ALE (on hi ha ERC) havia demanat introduir aquest punt en el debat d'aquesta setmana al ple d'Estrasburg, però només ha trobat el suport explícit de l'Esquerra Unitària (on hi ha Podem). Els tres principals grups de l'Eurocambra, populars, socialistes i liberals, hi han votat en contra. La proposta s'ha tombat de manera contundent, per 299 vots contraris, 118 a favor i 21 abstencions.

La petició d'introducció del debat feia referència "al posicionament del Consell Europeu i la Comissió Europea sobre la situació a Catalunya després de l'empresonament dels líders polítics i de la societat civil". Fins ara Brussel·les s'ha mantingut al marge, assegurant que respecta l'ordre constitucional espanyol i les decisions judicials. A més, sobre les protestes o el tancament de la web del Tsunami Democràtic, la Comissió Europea, es limita a dir que no és cosa seva i que és feina dels estats trobar l'equilibri entre mantenir l'ordre públic i garantir el dret a la llibertat d'expressió.

En la presentació del punt de debat, el president del grup parlamentari dels Verds, Philippe Lamberts, ha argumentat que "és necessari predicar amb l'exemple" des de l'Eurocambra i fer un debat "serè" amb l'objectiu "d'intentar contribuir a la recerca d'una solució política". Lamberts també ha condemnat la violència, tant per part d'aquells que protesten com des de la repressió desproporcionada.

We consider the ruling against our (former) MEPs @raulromeva , @junqueras and other Catalan leaders as disproportionate. It will only deepen the crisis in #Catalonia. We need a political solution, but this can't happen with political leaders imprisoned. https://t.co/C1Xtu6Uufd — Ska Keller (@SkaKeller) October 14, 2019

El PSOE demana al seu grup que els consultin abans de posicionar-se

Tot i això, l'argumentació en contra l'ha fet l'eurodiputat socialista Javier Moreno, que ha assegurat que "no té cap sentit portar a la cambra una qüestió interna d'un estat membre on la democràcia funciona completament". El socialista ha assegurat que una resolució judicial "no es pot debatre ni en aquesta cambra ni en cap país democràtic" i ha etzibat que "toca rebaixar la tensió i no revifar-la amb un debat estèril i dolent per a la convivència". De fet, en un missatge a la resta del grup parlamentari al qual ha tingut accés l'ARA, des de la delegació socialista espanyola (ara majoritària dins el grup) s'ha recomanat contactar amb el PSOE "particularment abans de prendre qualsevol posicionament polític públic al qual els moviments populistes i nacionalistes podrien eventualment donar suport".

Avui, el @PSOE ha votat en contra de celebrar un debat al Parlament Europeu per parlar de la situació a Catalunya. Tota Europa ha pogut veure quin és el compromís de @sanchezcastejon amb el diàleg #SpainSitAndTalk — Diana Riba i Giner (@DianaRibaGiner) October 21, 2019

En aquest argumentari, es recorda que el moviment independentista ha estat "anticipant un judici advers durant mesos i ha organitzat manifestacions a través dels CDR i del Tsunami Democràtic". S'apunta justament que el Tsunami Democràtic està sota investigació per terrorisme i s'assegura que té el suport públic del president de la Generalitat, Quim Torra. Del president català, a més, es diu que "no ha condemnat la violència", malgrat admetre que sí que ha desvinculat l'independentisme de la violència i ha demanat el diàleg amb Sánchez.

Els eurodiputats conservadors del PP també hi han votat en contra i la delegació espanyola també ha intentat posar-hi el seu accent després de la intervenció del socialista Javier Moreno. L'eurodiputada i exministra Dolors Montserrat ha intentat intervenir en el breu debat que habitualment introdueix aquesta mena de peticions, però el president de l'Eurocambra, David Sassoli, li ha recordat que només es permet una intervenció en favor i una en contra.

Nuevo varapalo al independentismo en la UE.



El Parlamento Europeo ha tumbado, por amplia mayoría, un nuevo intento del separatismo de internacionalizar sus mentiras.



España es una democracia plena.



Europa no compra las ‘fake news’ independentistas. — Dolors Montserrat (@DolorsMM) October 21, 2019

Qui també s'ha mostrat ràpidament satisfet amb el resultat de la votació ha sigut l'eurodiputat de Ciutadans Jordi Cañas, que ha piulat que "la casa de la democràcia europea vota en contra d'utilitzar la cambra per fer propaganda colpista del separatisme català".

El @Europarl_ES , la casa de la democracia europea, vota en contra de utilizar esta cámara para hacer propaganda golpista del separatismo catalán.👍🏼👍🏼 🇪🇺🇪🇸🇪🇺 — Jordi Cañas (@jordi_canyas) October 21, 2019

Per la banda de l'Esquerra Unitària, en canvi, la colíder del grup, Manon Aubry, ha qualificat de "decisió escandalosa" la decisió de refusar la proposta de debat sobre Catalunya. "S'ha impedit a tres eurodiputats exercir el seu mandat", recorda l'eurodiputada que denuncia el silenci de l'Eurocambra.