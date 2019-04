Expulsen del judici del Suprem un home perquè portava una samarreta amb el lema 'Llibertat presos polítics'

Agents de la policia espanyola han expulsat de la sala de vistes del Tribunal Suprem un exregidor de la Crida a Sabadell perquè portava una samarreta amb el lema 'Llibertat presos polítics'. Es tracta del primer membre del públic expulsat, tot i que fins ara s'han registrat dos incidents més, per raons similars.

Fonts del Tribunal Suprem recorden que la sala ja va acordar abans que comencés el judici que es permetrien símbols com ara els llaços grocs a la sala però no l'exhibició de cap tipus de missatges, fossin en format de pancarta o impresos en una samarreta o similars.

Segons fonts consultades, l'home hauria superat els primers controls de seguretat que fa la policia espanyola a les persones que volen assistir de públic al judici a l'entrada del Tribunal Suprem perquè no se li veia la samarreta i no ha sigut fins que era a l'interior de la sala que els agents l'han vist. Els agents haurien recriminat a l'home que no podia portar aquest tipus de símbols. La policia assegura que l'home s'ha resistit a treure's o amagar-se la samarreta i finalment l'han fet marxar. Ell ha sortit de la sala aixecant el puny.

Altres incidents

Recentment, al final d'una de les sessions del judici, una altra persona que era entre el públic va cridar "Visca la República". Com que la vista s'havia acabat, la policia el va identificar i l'endemà, quan va intentar tornar a entrar a la sala per seguir el judici, l'hi van impedir.

En una altra jornada, la policia va advertir un altre membre del públic que portava una samarreta similar. En aquest cas, però, se la va treure i va continuar a l'interior de la sala de vistes.