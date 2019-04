Ferran López: "Puigdemont va dir que si es produïa l'escenari [de tensió] que prevèiem, declarava la independència"

El judici, en directe

"El senyor Forn mai va demanar res a la direcció de la policia sobre instruccions de l'1-O"; "els Mossos mai van col·laborar ni en la preparació ni organització del referèndum, ni en cap acte previ"; "el dispositiu de l'1-O mai va ser dels Mossos" i "no va haver-hi cap ordre de seguiment de [cossos espanyols] ni res que se li assembli". El que va ser número dos de Josep Lluís Trapero durant el referèndum i cap dels Mossos d'Esquadra amb l'aplicació de l'article 155, Ferran López, ha anat al gra només començar la seva declaració en el judici al Procés. Igual que ha fet fins ara sempre que ha testificat durant l'etapa d'instrucció, s'ha alineat al costat de Trapero i ha defensat la independència del cos policial, allunyant-se de la tesi de fiscalia per a la rebel·lió: que els Mossos van actuar a les ordres del Govern de Carles Puigdemont com a cos armat.

És més, ha advertit que la policia catalana "traccionava" cap a una banda oposada a la que es dirigia el Govern. "Era una situació de desempara governativa", ha assenyalat, i ha posat el colofó de la distància entre l'executiu i el cos amb una afirmació que Puigdemont hauria deixat anar durant la reunió del 28 de setembre al Palau de la Generalitat amb la cúpula dels Mossos, a més d'Oriol Junqueras i Forn. "No se si es va parlar de violència o altercats com vostè diu [el fiscal Javier Zaragoza], però Puigdemont va dir que si es produïa l'escenari que nosaltres prevèiem, en aquell moment declarava la independència", ha apuntat.

▶ López afirma que "els Mossos mai van col·laborar ni en la preparació ni en l'execució del referèndum de l'1 d'octubre". Segueix el #JudiciProcés a https://t.co/Awh7rDbF5P pic.twitter.com/OOdCtpSf5v — ARA Política (@ARApolitica) 3 de abril de 2019

L'actual comissari ha destacat que l'exconseller d'Interior Joaquim Forn mai els va donar instruccions de com actuar l'1-O. Ni el juliol quan va accedir al càrrec, ni tampoc el setembre, en múltiples reunions. És més, tal com ja va explicar Trapero i d'altres comissaris, ha assenyalat que el 28 de setembre van dir a Forn que consideraven un "error" les seves declaracions sobre que els Mossos permetrien la celebració del referèndum. "Més endavant sí que li vam dir al conseller el que, al nostre criteri, era una error perquè projectava una posició dels Mossos que no era la correcta", ha dit en resposta a l'advocat del partit d'extrema dreta Vox Pedro Fernández.

La reunió es va celebrar a petició de Trapero vista la "seriosa preocupació pel clima de tensió que s'estava generant" i tenint informes que els assenyalaven dos vectors: "una alta mobilització i una resistència que en aquell moment tots enteníem que era passiva". "No vam descobrir res quan vam informar que era més que segur que el dia 1 d'Octubre hi hauria incidents la naturalesa dels quals desconeixíem", ha afegit. "En termes forestals es diu que si hi ha molta temperatura, poca humitat i vent és fàcil que hi hagi un incendi. Nosaltres plantejàvem un escenari de més que fàcil incendi l'1-O", ha manifestat el testimoni, que ha apuntat que la cúpula dels Mossos va marxar de la reunió amb "pessimisme".

De la mateixa manera que ja van explicar els comissaris Castellví i Quevedo, també presents en la reunió del 28 de setembre, el Govern els va replicar que hi havia una "voluntat política de dur a terme el referèndum i que s'havia de dur a terme malgrat els advertiments i interpel·lacions judicials que estaven tenint".

651x366 Ferran López, al Suprem Ferran López, al Suprem

Seguiment conjunt de l'1-O

Trapero va delegar en López la coordinació amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional de cara al referèndum i ha assenyalat que ja a la reunió del 25 de setembre amb Diego Pérez de los Cobos i els responsables dels altres cossos ja es va acordar el mecanisme d'actuació: els Mossos en una primera fase anirien als col·legis amb una parella d'agents per intentar clausurar els centres els dies previs, procurarien que no obrissin el dia de la votació i supervisarien cada local per escollir el moment precís per demanar ajuda d'ordre públic als cossos de seguretat espanyols. A més, López ha explicat que va oferir que durant l'1 d'octubre tots els actors policials seguissin la jornada des del centre de coordinació central de Mossos a Barcelona i a la resta de províncies, però De los Cobos va canviar de criteri el dia 29 i va establir que el seguiment es faria des de les subdelegacions del govern espanyol. "Les suspicàcies sobre aquest dispositiu ens les hauríem estalviat si haguéssim estat junts", ha opinat l'excap de la policia catalana.

López també ha volgut aclarir les acusacions de seguiments dels Mossos als cossos estatals i ha assegurat que "es pot preguntar als 17.000 policies i les seves famílies i diran que no van rebre cap petició" en aquest sentit. L'interrogat ha contextualitzat que amb motiu del dispositiu Àgora, desvinculat de l'1-O, els Mossos havien de fer controls de matrícules de vehicles que poguessin aixecar sospites. Sobre la suposada vigilància de les sortides de les unitats d'ordre públic, López ha ha contextualitzat que al cos li "preocupava que hi hagués alguna acumulació de tractors i impediment físic" que impedís la seva sortida. Ja l'1-O, l'excap de la policia autonòmica ha puntualitzat que es va informar internament de moviments de Policia Nacional i Guàrdia Civil per "veure on no cal enviar ordre públic" de Mossos.

Aquest darrer escenari es produeix un cop "fracturada l'arquitectura del dispositiu", quan es constata que els cossos estatals actuen de manera autònoma. López ha anotat que "no era anòmal"

Vox torna a marcar la pauta

De la mateixa manera que Trapero, tant la Fiscalia com l'Advocacia de l'Estat no han demanat la declaració de López, el que deixa en mans de l'acusació popular el gruix de la declaració. A diferència de quan va testificar el major dels Mossos, avui no pregunta el número dos del partit ultra, Javier Ortega Smith, sinó l'altre advocat. La poca inquisició d'Ortega Smith en l'interrogatori de Trapero no va permetre al ministeri públic preguntar sobre reunions clau, com la del 28 de setembre en què justament la policia catalana va traslladar a Forn el desacord amb la seva estratègia.

Ferran López ha dit que té intenció de respondre a totes les preguntes malgrat estar investigat en un jutjat de Cornellà del Llobregat sobre l'autoria de les pautes d'actuació dels Mossos firmades per la prefactura en relació a l'1-O. Tot i estar sent investigat, encara no ha declarat en aquest cas.