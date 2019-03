La Fiscalia i les reunions de Trapero a Palau

El 18 de desembre del 2017 la lletrada Olga Tubau va presentar un escrit a l’Audiència Nacional en què donava compte de la celebració de les reunions del 26 i 28 de setembre del 2017 al Palau de la Generalitat entre la cúpula dels Mossos i Carles Puigdemont i altres membres del Govern. I sol·licitava que se cités com a testimonis els comissaris que hi van acudir i els membres del Govern Oriol Junqueras, Joaquim Forn i, “quan sigui possible”, segons deia, Carles Puigdemont.

El tinent fiscal, Miguel Ángel Carballo, es va oposar a la diligència immediatament. La magistrada Lamela la va denegar i els recursos van ser desestimats.

El 23 de febrer del 2018 Trapero va ser citat per declarar una tercera vegada. Durant la declaració l’advocada de Trapero va preguntar:

Olga Tubau: En relació a les reunions al Palau de la Generalitat els dies 26 i 28 de setembre del 2017, ¿alguns dels polítics, el llavors president, el vicepresident o el conseller d’Interior els donen alguna indicació quan vostès diuen que compliran l’ordre de la jutge Armas i que no hi són per donar suport al procés de deriva independentista?

Trapero: El president ens diu: “Vostès facin la seva feina”.

Tubau: El dia 27 d’octubre del 2017 es du a terme el que s’ha anomenat la declaració unilateral d’independència. ¿Vostè pot explicar si es va posar en contacte amb alguna autoritat judicial o de la Fiscalia?

Trapero: Amb totes dues. Amb el president del TSJC [Jesús Barrientos] tant per telèfon com per escrit.

Tubau: Si els haguessin ordenat la detenció del llavors president de la Generalitat o de qualsevol membre que hagués pogut participar en la declaració, ¿ho hauria complert?

Trapero: Si un òrgan judicial ordena una detenció de la persona que sigui, s’hauria complert, això és obvi. També li diré que hi havia previst un dispositiu per part dels Mossos des de dos dies abans per si es rebia qualsevol ordre judicial davant els fets que podien succeir.

Tubau: ¿Des del seu cessament ha exercit alguna funció de comandament?

Trapero: Cap.

A continuació, el fiscal Carballo planteja agreujar les mesures cautelars. El ministeri públic, diu, ha rebut ordre d’imposar una fiança de 50.000 euros. Perquè ara se li imputen dos delictes de sedició... “A més -afirma-, avui hi ha hagut una dada rellevant, ens hem assabentat de la reunió que es va produir entre membres dels Mossos i Carles Puigdemont patrocinada pel declarant. Si l’investigat hagués cooperat més activament, entenem que hauria evitat molta feina a l’administració de justícia”.

La lletrada Tubau s’hi oposa. Explica: “Aquestes reunions que es van mantenir al Palau de la Generalitat no són un fet que sorprenentment es posi de manifest avui en aquesta tercera declaració del senyor Trapero, sinó que, concretament mitjançant un escrit de 18/12, ja es va exposar a sa senyoria. La Fiscalia es va oposar a aquesta diligència, sa senyoria també. No s’està donant aquí una informació amb comptagotes a mesura que avança la instrucció, sinó que el que es té s’aporta”.

La Fiscalia és una de sola: acusa per rebel·lió. Els jutges no: Llarena ha processat per rebel·lió i Lamela per sedició.