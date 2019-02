Gabriel Rufián es nega a saludar Santi Vila

Després de deixar testimoni al Tribunal Suprem, el diputat d'ERC Gabriel Rufián s'ha aixecat, ha recollit els seus objectes personals i s'ha dirigit a la porta de sortida de la sala. Abans, però, s'ha acostat a la bancada dels acusats per encaixar la mà amb cadascun d'ells. Primer Joaquim Forn, després Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i... Mertixell Borràs i Carles Mundó. Malgrat el gest que, en un primer moment, ha fet l'exconseller Santi Vila per seguir amb el ritual, el diputat d'Esquerra ha esquivat la salutació.

Davant d'aquest gest, Vila s'ha limitat a somriure i intercanviar unes paraules amb Borràs i Mundó, amb qui comparteix l'últim banc de la zona on se situen els acusats en el judici. Tot i que Rufián encara no ha donat explicacions, el gest evidencia les diferències personals més enllà de les polítiques. Vila va desmarcar-se de l'executiu just abans de la declaració d'independència i, al llarg de l'any, s'ha mantingut crític amb els empresonats i exiliats.

que ha declarat primer aquest dijous pel seu paper de mediador durant el mes d'octubre entre la Generalitat i Madrid. Fruit d'aquell moment, Urkullu va enfortir el seu vincle amb Santi Vila, a qui li ha mostrat la cordialitat amb una encaixada de mans abans d'abandonar la sala. Ha estat amb l'únic exconseller que ha tingut aquest gest.

En la seva declaració, El lehendakari ha reforçat el relat que va fer l'exconseller Vila dels fets quan va declarar com a acusat. De fet, ha confirmat la seva intervenció per intentar que les dues parts arribessin a una espècie d'acord per evitar la DUI i el 155: ha avalat que Mariano Rajoy no es va comprometre, però, a no suspendre l'autonomia encara que l'expresident Carles Puigdemont convoqués eleccions.