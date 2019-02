El Govern es trasllada a Madrid en suport als presos

260x366 Quim Torra va visitar els presos a Soto del Real i Alcalá-Meco dissabte. / JUAN CARLOS HIDALGO / EFE Quim Torra va visitar els presos a Soto del Real i Alcalá-Meco dissabte. / JUAN CARLOS HIDALGO / EFE

El judici al Procés, en directe

La Generalitat vol fer evident que la causa al Suprem és política supeditant la seva activitat habitual al judici als presos polítics. “Es jutja part del govern legítim de Catalunya”, va recalcar ahir la consellera de Presidència, Elsa Artadi, que avui serà a Madrid per donar suport als presos. També hi seran el president, Quim Torra; la consellera de Justícia, Ester Capella, i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que assistiran a la vista. El president del Parlament, Roger Torrent, i el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, també seran a les portes del tribunal però no podran entrar a la sala per la seva condició de testimonis en la causa.

Torra rebrà el tracte d’autoritat al Suprem, per la qual cosa podrà anar amb cotxe fins a la porta de l’edifici i accedir-hi per l’accés principal, per on habitualment només entren els magistrats. Un cop a dins se li oferirà la possibilitat de saludar formalment el president del Suprem i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, abans d’ocupar el seu seient en un espai reservat a la sala, que també ha guardat seient per a dos diputats.

Tot i que la convicció al Govern és que és una causa política, la consellera de Justícia va confiar ahir que el judici de l’1-O sigui “just”. Ho va dir durant la roda de premsa posterior al consell executiu (avançat pel Tribunal), en què va fer una crida a recobrar “els principis del dret penal d’un estat modern, democràtic”, i va reivindicar que es permeti la presència “d’observadors internacionals”. “Més política i menys Codi Penal”, va dir Capella dirigint-se a l’Estat. Al seu torn, Artadi va demanar al govern espanyol que prengui “totes les mesures necessàries” per garantir la seguretat dels familiars dels encausats, així com que puguin entrar i sortir del Suprem amb “tranquil·litat”.

Les mobilitzacions previstes, però, no podran plantar-se just davant l’edifici del Tribunal Suprem. La Delegació del govern espanyol a Madrid ha prohibit des d’aquest dimarts les manifestacions a la plaça Villa de París i ha restringit el trànsit als carrers que envolten el tribunal com a mesura de seguretat mentre es desenvolupi el judici. Segons fonts de la delegació, ja s’havia sol·licitat permís per a una concentració dels funcionaris de presons a la plaça, que s’ha denegat. D’altra banda, està previst que desenes de policies vetllin per la seguretat, entre els quals efectius de subsol, guies canins (que buscaran explosius) i unitats d’intervenció de la policia, entre d’altres.

A més dels membres de l’executiu, les entitats ANC i Òmnium, l’ens que agrupa les famílies dels presos -l’Associació Catalana pels Drets Civils (ACDC)- i els partits independentistes (JxCat, ERC, i la CUP) mostraran una imatge d’unitat just abans que comencin les qüestions prèvies.

El Parlament posposa el ple

Des del Parlament, tant els partits independentistes com els comuns van optar també ahir per dirigir el focus a la causa contra els presos polítics. És per això que van acordar posposar el ple fixat per a la setmana que ve perquè no coincideixi amb la vaga general convocada per la Intersindical-CSC el dia 21, en suport als dirigents independentistes encausats.

Així ho van pactar en una reunió de la junta de portaveus, malgrat l’oposició de Ciutadans, el PSC i el PP. Segons informa Efe, fonts dels partits constitucionalistes van criticar la decisió, que implica “saltar-se” el calendari de plens que s’havia acordat. A més, van argumentar que el ple es podria haver celebrat amb uns serveis mínims. En el mateix sentit, el líder del PP, Alejandro Fernández, va criticar que es faci una vaga per motius polítics perquè fent-ho “es desvirtua” l’instrument de protesta, reservat al seu entendre als treballadors “quan tenen un problema laboral greu”. Sigui com sigui, la sessió parlamentària s’ajorna fins al 26 i 27 de febrer.