Jordi Sànchez: "Hem d'intentar de nou un espai de diàleg amb Espanya després del 28-A"

El líder de la Crida, president del grup parlamentari de JxCat, i expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, parla per primer cop des que va declarar davant el Suprem al judici de l'1-O. En una entrevista a l'ACN, Sànchez assegura que després de les eleccions generals espanyoles els partits independentistes haurien "d’intentar de nou crear un espai de diàleg que busqui la solució al conflicte polític entre Catalunya i Espanya". "L'autodeterminació com a referència i un referèndum com a instrument democràtic són les portes que ens obriran la solució", afegeix.

A més, rebutja les propostes que aposten perquè el sobiranisme es presenti al 28-A per bloquejar la política espanyola. "A mi m’agrada l’acció política en positiu. De fet, la majoria del poble volem solucions i no actituds de bloqueig", argumenta. De la mateixa manera, llença un avís a tots els partits de cara a les eleccions, i diu que no "entendria aquelles organitzacions que es presentin i que no incorporin l’autodeterminació com el punt principal" del programa.

Sànchez ha volgut també aprofitar la seva primera entrevista concedida des que va començar el judici per retreure a ERC algunes actituds en la darrera legislatura espanyola. Així, el líder de la Crida diu que en les converses entre els sobiranistes i l'Estat "s’han comès errors, Pedro Sànchez i també els independentistes". "En el nostre cas, un dels més gruixuts va ser el de condicionar vàries vegades i públicament el fet de seure a parlar de pressupostos a l’actitud que la Fiscalia mantingués amb els presos, com les intervencions que tant Joan Tardà com Gabriel Rufián han fet diverses vegades en el ple del Congrés", ha etzibat.

Sobre el judici, Sánchez ha carregat durament contra l'exdelegat del govern espanyol Enric Millo i els comandaments policials que estaven al capdavant dels cossos estatals durant la tardor de 2017. "Els seus testimonis han posat de relleu la feblesa del relat sobre la violència. Van fer una declaració políticament estudiada per impactar en l’opinió pública espanyola. Necessitaven reconduir la situació després de la gran derrota de les dues primeres setmanes. Una declaració tan genèrica i abstracta impedeix que pugui ser refutada", explica.

Satisfet amb la seva declaració

El líder de la Crida, però, es mostra satisfet amb el que va declarar i com ho va fer. "No tinc res ni a callar ni ha amagar. La nostra gent i en general la ciutadania té tot el dret a escoltar-nos. No només a fer una declaració política sinó també confrontant-nos amb la Fiscalia i l‘advocacia de l’Estat per demostrar la que la seva és una acusació política farcida de falsedats i relats inventats i interessats", afirma content per la seva declaració.

A més, defensa el seu retret per no haver acceptat el testimoni de Cosidó pels 'whatsapps' sobre Marchena. "Els magistrats saben que tinc tota la raó i que el comentari era plenament pertinent processalment tot i que per algú fos impertinent. Segur que més d’un li va semblar malament. Probablement en Marchena no és d’aquest grup. No mesuraré les meves paraules en funció de si ho interpreten bé o malament. La llibertat d’expressió no me la limitaran", sentencia.



Per últim, Jordi Sànchez confia que en la fase documental del judici hi hagi proves que desmuntin els relats que parlen de violència. "N’estic convençut. El judici no ha fet més que començar. Segueixo convençut que l’absolució és l’única sortida justa", afirma.