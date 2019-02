JxCat i ERC estudien accions de protesta al Parlament durant les declaracions dels presos

Segueix el judici al Procés en directe

"No farem activitat normal al Parlament mentre a Madrid estiguin declarant els presos polítics". Amb aquesta premissa fonts parlamentàries de la majoria independentista de la cambra catalana expliquen que JxCat i ERC estudien accions de protesta a partir d'aquest dimecres o dijous al Parlament per denunciar la situació que s'estarà vivint al Tribunal Suprem, on començaran les compareixences dels acusats de rebel·lió.

Segons expliquen fonts independentistes, s'està parlant d'aturar les comissions o fer altres accions de protesta per evidenciar el malestar. Al llarg de la setmana, l'activitat a la cambra catalana segueix el seu curs normal i estan previstes fins a tretze comissions fins divendres. A l'alt tribunal de Madrid està previst que comenci la compareixença de l'exvicepresident Oriol Junqueras aquest dimecres a la tarda o demà dijous.

Avui hi ha convocades la comissió d'Afers Institucionals, la comissió de Treball, la d'Economia i Hisenda i la d'Interior. En cas que l'inici de la declaració coincidís amb alguna d'aquestes comissions, els diputats independentistes de JxCat, ERC i la CUP exercien alguna forma de protesta.

Ahir, coincidint amb la primera jornada del judici de l'1 d'Octubre, es va suspendre la comissió d'infància, la qual cosa va aprofitar Ciutadans –juntament amb l'ajornament del ple del dia 21 de febrer per la vaga general– per denunciar la "violació dels drets parlamentaris" de l'oposició. El president del Parlament, Roger Torrent, va assistir aquest dimarts, juntament amb el president Quim Torra i altres diputats de la majoria independentista i els comuns a l'inici de la causa de l'1 d'Octubre al Suprem.