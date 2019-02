Manuel Marchena i el vídeo del Passi-ho bé

Jordi Sánchez sortint de la conselleria d'Economia el 20 de setembre del 2017 a les 22h16' mentre els milers de persones que es manifesten a les portes de l'edifici canten en to festiu el 'Passi-ho bé' de la Trinca. Ha estat el primer vídeo que s'ha reproduït a la sala segona del Tribunal Suprem en el marc del judici de l'1-O i amb el que l'advocada de Jordi Cuixart, Marina Roig, s'ho ha fet venir bé per exhibir l'actitud lúdica i no violenta dels manifestants en aquella concentració per la que els Jordis van acabar a la presó a mitjan octubre d'aquell any. A dins, la Guàrdia Civil escorcollava, entre d'altres, el despatx de qui era secretari general de la Vicepresidència, Josep Maria Jové.

El vídeo s'ha reproduït en el torn de les defenses durant l'interrogatori a Jordi Sànchez, tot i les reticències del president del tribunal, Manuel Marchena. "Què és el que vol preguntar-li exactament?", ha demanat Marchena a Roig. "Què havia parlat a dins amb els agents de seguretat", ha respost l'advocada de Cuixart. "I per saber què havia parlat creu que és necessari exhibir que venia d’un passadís?", ha qüestionat Marchena, que ha preguntat a Jordi Sànchez si li calia veure el vídeo per respondre. "No tinc opinió, perquè no se de què va el vídeo. Crec que sí requereixo el vídeo, de debò", ha indicat l'actual diputat de JxCat i expresident de l'ANC.

Un cop s'ha vist el vídeo a la sala i, abans que Sànchez respongués la pregunta, Marchena s'ha dirigit a l'advocada de Cuixart: "Hem vist el vídeo amb molta atenció i estem disposats a veure tots el que calgui. Però, reconegui que, per preguntar-li de què havia parlat a la conselleria, no era necessari veure el vídeo".

Més tard, i ja en l'interrogatori amb el seu advocat, Jordi Pina, Sànchez ha explicat que aquell 20 de setembre davant la conselleria d'Economia es va canatar el Passi-ho bé, un "himne habitual en les festes populars", davant l'escorcoll de la Guàrdia Civil i ha tornat a negar que hi hagués un clima de violència. Pina ha ironitzat tot seguit amb què "les 24 hores d'imatges de les càmeres de seguretat són molt importants", però ha evitar demanar que es reproduïssin a les pantalles de la sala.