Membres del Diplocat neguen que fos un instrument internacional al servei del Procés

El judici del Procés, en directe

Una de les cartes de les acusacions per furgar en la malversació són les despeses del Diplocat en estudis i programes de visitants internacionals per al referèndum, situant aquest òrgan com un braç exterior del Govern, aprofitant que la Generalitat participa àmpliament en el seu pressupost. Aquest dijous, en la 36a sessió del judici del Procés, han comparegut diversos membres del patronat o del consell executiu, proposats per Andreu Van den Eynde, lletrat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva. Tots ells han negat que el Diplocat fos una eina per "internacionalitzar el Procés". "Es dedicava a explicar a diferents nivells la vida catalana, l'activitat catalana, els debats públics, donar a conèixer la realitat catalana en diferents facetes", ha resumit Jacint Jordana, director de l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals i membre del patronat anteriorment.

El representant de la Federació Catalana de Caixes d'Estalvis al patronat del consorci, Antoni Millet, ha corroborat que l'objectiu del Diplocat no és fer diplomàcia governamental i ha assenyalat que hi ha "pluralitat" d'ideologies en el conjunt dels seus integrants. Millet ha assegurat que els programes de visitants internacionals els decidia el secretari general, durant el referèndum Albert Royo, i ha apuntat que els acords al plenari es prenien per consens. A preguntes de les acusacions, ha negat que hi hagués partides pressupostàries dedicades a promoure l'1 d'Octubre i no ha recordat si es va assessorar el Govern amb el vot exterior.

També ha comparegut el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello, que s'ha expressat en el mateix sentit que els testimonis anteriors i ha destacat que ell representava un govern municipal que tenia una posició "discrepant" amb el Govern de la Generalitat, de manera que s'ha posat com a exemple de la pluralitat ideològica del consorci. Ni Pisarello ni els altres testimonis no han donat detalls sobre la contractació del grup Helena Catt, format per acadèmics que van elaborar un informe sobre el panorama polític català coincidint amb l'1-O.

L'1-O de Junqueras

Avui també ha declarat l'alcaldessa de Sant Vicenç dels Horts, Maite Aymerich, que va acompanyar Junqueras durant la jornada del referèndum. Així, ha explicat que no va poder votar en el primer centre electoral on va acudir a causa de la presència dels Mossos, que van impedir que el col·legi s'obrís i s'hi desenvolupés la votació. El president d'Esquerra va anar a un altre col·legi per participar en l'1-O i després va tornar a l'anterior centre per traslladar unes paraules als veïns i els mitjans de comunicació, ja conscient de les càrregues policials que es produïen en altres punts del país. "Va demanar calma i serenitat", ha recordat Aymerich, que ha explicat que per a Junqueras l'1-O era un "mandat democràtic per iniciar un diàleg" i que "mai estaria en un projecte polític que preveiés la violència com una opció".