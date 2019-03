Millo criminalitza els CDR i parla d'un clima de "violència" sostinguda a Catalunya fins el 155

Segueix aquí el judici al Procés, en directe

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil, clica aquí per veure el vídeo en directe]



Igual que ja va fer ahir el número dos de l'exministre d'Interior Juan Ignacio Zoido, l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya Enric Millo ha reforçat les tesis d'una violència sostinguda a Catalunya durant els mesos de setembre i octubre del 2017 i, també de la mateixa manera que José Antonio Nieto, ha acusat els Mossos d'Esquadra de permetre l'1-O. Millo ha parlat d'escenaris gairebé bèl·lics amb "assetjaments, amenaces i accions violentes" constants a les forces i cossos de seguretat de l'Estat, al poder judicial i als representants del govern espanyol a Catalunya, com ell mateix. L'exdelegat del govern espanyol ha apuntat als CDR com l'espurna d'aquesta violència -ha parafrasejat a la Fiscalia parlant de "muralles" de persones als col·legis electorals- i ha assegurat que en cap cas es tractava d'accions "espontànies" sinó que tenien una "relació lògica i natural" amb Òmnium Cultural i l'ANC.

Millo ha evitat mencionar explícitament les càrregues policials -constantment ha parlat d'"imatges lamentables"- i s'ha referit en tot moment a la "violència" cap a les forces de seguretat. És més, ha acusat l'independentisme d'alimentar imatges 'fake news' durant tot l'1-O i a TV3 de repetir "en bucle" les mateixes imatges de l'actuació policial durant el referèndum en l'entrevista en què "se li van desnaturalitzar" les declaracions i, al seu parer, es va donar a entendre que demanava disculpes per les càrregues.

Sobre la presumpta violència contra la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, ha assegurat haver vist armilles antibales totalment estripades, agents que li descreien haver caigut en la 'trampa Fairy' -relliscar a l'entrada del col·legi perquè hi havia detergent i que després se'ls "llancessin puntades de peu a la cara"-, i "actuacions amb arts marcials per colpejar a la nuca". Ha asseverat en aquest sentit que va haver-hi 93 agents ferits -tot i que el govern espanyol inicialment la va quadruplicar- i ha assegurat que la conselleria de Salut mai va informar-lo de la xifra de ciutadans ferits. "Primer es va parlar de 43 i a la tarda va anar creixent: al final del dia ja eren 400 i pico i al dia següent 1.000", ha assenyalat donant a entendre que es van inflar els números.

Millo ha parafrasejat Santamaría i Nieto a l'hora de parlar de proporcionalitat en les càrregues. L'advocat de l'exconseller Joaquim Forn, Xavier Melero, li ha qüestionat l'"eficàcia" de l'actuació dels cossos de seguretat de l'Estat, tenint en compte que només van tancar "un 5% dels col·legis". "S'ha de tenir en compte les circumstàncies, havien de ser actuacions breus, però es van trobar amb un grup elevat de persones formant autèntiques muralles per impedir la seva actuació.

Els detalls de l'operatiu

L'exdelegat del govern espanyol a Catalunya és el primer dels testimonis que declaren aquest dimarts al judici del Tribunal Suprem d'una llarga llista en la qual també hi ha els principals comandaments policials de l'1-O, com ara el cap del dispositiu, el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos, que també està previst que declari aquest dimarts. Amb tot, s'ha desvinculat dels detalls de l'operatiu policial igual que van fer la resta de membres del govern espanyol i ha assegurat que no va prendre en concret cap ordre perquè el cas estava judicialitzat.

L’amfitrió del centre de comandament policial

Abans d'arribar al dispositiu de l'1-O Millo ha parlat d'un clima de "violència i assetjament" sostingut entre el 10 de setembre del 2017 i l'1 d'octubre. L'exdelegat del govern espanyol ha admès que hi va haver mobilitzacions pacifiques, però ha remarcat l'existència d'accions constants "d'impedir les accions judicials" per part de "grups organitzats", als que s'acabaven sumant ciutadans espontàniament, sota la consigna organitzada de "defensar les institucions". "Era una mica el món al revés, s'ataca les institucions que defensen la legalitat", ha dit Millo, que s'ha referit a les amenaces que diu que va rebre ell mateix o les que patien agents dels cossos de seguretat de l'Estat que viuen i treballen a Catalunya. Ha utilitzat el mateix argument en parlar de l'1-O. Al seu parer, quan el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, cridava a "defensar" els col·legis electorals i les urnes, estava demanant que "s'impedís" l'acció de la policia judicial.

L'exdelegat del govern espanyol ha assenyalat novament els CDR com l'espurna de la violència, tal com ja va fer ahir l'exsecretari d'estat de Seguretat José Antonio Nieto, i ha destacat la seva capacitat d'organització i mobilització a través de les xarxes socials. Segons Millo, molts dels líders dels comitès "no tenen inconvenient en utilitzar la violència per aconseguir els seus objectius". Igualment, Millo ha apuntat a l'ANC i Òmnium com les entitats que acaben estant darrere de les mobilitzacions al carrer convocades pels CDR.

També en la mateixa direcció ja apuntada per Nieto, Millo ha posat en dubte la tasca dels Mossos d'Esquadra. L'exdelegat del govern espanyol no ha parlat directament del cos però sí de l'exconseller d'Interior, Joaquim Forn, explicant que va arribar a dir-li que el referèndum se celebraria i que la policia catalana "garantiria que la jornada electoral es desenvolupés amb total normalitat". Millo ha acusat els Mossos de passivitat i d'alinear-se amb la voluntat del Govern. "Hi ha alguna instrucció que els imposi alguna feina proactiva?" Li ha qüestionat Melero. "Jo el que sé és que s'havia d'impedir el referèndum, no el com".

Millo ha admès que el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, en tot moment va dir que "es complirien" els manaments judicials però "en cap cas utilitzaria la força" si hi havia gent gran i nens -tot i que aquesta frase no consta a les actes de les reunions-. L'exdelegat del govern considera que finalment es va imposar "els criteris polítics" i el cos es va acabar "alineant" amb el Govern.

A preguntes de Melero, Millo també s'ha referit al fet que el cap de setmana de l'1-O es realitzessin activitats a la majoria de centres escolars. Millo ha opinat que els Mossos haurien d'haver impedit aquestes activitats per garantir que els centres estiguessin tancats el dia del referèndum, en compliment de les instruccions judicials. "Aquell cap de setmana hi va haver una necessitat d'activitats extraescolars absolutament inaudita en la historia de la humanitat", ha dit irònicament l'exdelegat del govern espanyol. "¿Creu que hi havia efectius suficients per fer això?", li ha qüestionat l'advocat de Forn. "Desconec les xifres i el que es va analitzar", ha admès Millo, no sense recordar que si no s'hagués animat a la gent a concentrar-se a les escoles, els efectius policials eren "suficients" per impedir l'1-O.

La cadira buida

Millo també ha acusat l'expresident Carles Puigdemont de no voler parlar de res més que de fer un referèndum a Catalunya, tot i els seus intents de plantejar altres temes d'entesa entre el govern espanyol i la Generalitat. "Jo sí que em vaig trobar una cadira buida a l'altra banda de la taula", ha dit Millo recordant la frase d'Oriol Junqueras a l'inici del judici. Al final de l'interrogatori del fiscal Javier Zaragoza ha dit de forma taxativa que "ningú va pensar que la DUI fos simbòlica". "La sensació que vaig tenir és que això anava seriosament", ha asseverat.

La Fiscalia ha demanat que Millo declarés sense que es veiés la seva imatge, "perquè viu a Catalunya", cosa que les defenses han rebutjat per tractar-se d'una figura política coneguda. Finalment, el mateix Millo ha declinat aquesta possibilitat quan l'hi ha ofert el president de la sala, Manuel Marchena.