Mundó acusa la Fiscalia de mentir mentre l'interrogava al Suprem

La defensa de l'exconseller de Justícia, Carles Mundó, ha presentat un escrit davant del Tribunal Suprem, que l'està jutjant per malversació i desobediència, en què acusa la Fiscalia de mentir mentre l'interrogava la setmana passada. Mundó assegura que el fiscal Javier Zaragoza va acusar-lo de "fets que s'aparten de la realitat" per "intentar transmetre la impressió" que s'havia negat a col·laborar amb el Tribunal Superior de Justícia a l'hora d'establir el funcionament dels jutjats que estaven de guàrdia l'1-O.

L'advocat que defensa Mundó, Josep Riba, adjunta a l'escrit que s'ha fet arribar al Suprem una sèrie de correus electrònics en què diferents instàncies judicials agraeixen al departament de Justícia i a Mundó la seva col·laboració durant la jornada de votació a l'hora de facilitar que els jutjats que estaven de guàrdia aquell dia treballessin amb normalitat.

Per exemple, la defensa aporta un correu de la presidència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya agraint a Mundó "els serveis disposats" des del departament de Justícia en què assegura que el president de la institució, Jesús Maria Barrientos, n'ha quedat "gratament satisfet". Igualment també s'aporten altres correus en què queda clar que tot i el dispositiu planificat per a aquella jornada "cap dels òrgans judicials en funcions de guàrdia dels 49 partits judicials de Catalunya va haver de ser activat".

Noves acusacions

En el seu escrit, Riba deixa clar que les afirmacions del fiscal constitueixen una nova acusació diferent dels delictes que fins ara s'havia atribuït a Mundó, ja que el dispositiu judicial establert per a la jornada de votació del referèndum fins ara no formava part de l'escrit d'acusació de la Fiscalia.

Per això la defensa de Mundó ha demanat que el Suprem tingui en compte com a proves els nous correus electrònics aportats per garantir "el dret de defensa" de l'exconseller.