Nieto abona les tesis de violència de les acusacions, parla de "tumult" el 20-S i assenyala els CDR

Per primera vegada un exresponsable del govern espanyol ha assumit en el judici del Tribunal Suprem la responsabilitat de l'enviament de 6.000 agents de la policia espanyola i la Guàrdia Civil l'1-O. L'exsecretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, ha especificat que havia estat ell qui havia decidit aquest dispositiu per complir amb la instrucció de la Fiscalia Superior de Catalunya d'evitar el referèndum i ha assegurat que ho va fer després de les imatges de "tumult" del 20-S. D'aquesta manera, Nieto ha donat ales a la teoria de la violència i la situació de setge de les acusacions., començant pel 20-S i acabant per l'1-O. "Veure com s'havien atacat vehicles policials, com havia estat la sortida de la comitiva judicial, ens va preocupar especialment", ha dit Nieto.

L'exsecretari d'estat de Seguretat s'ha referit especialment als sis cotxes de la guàrdia civil malmesos davant de la seu d'Economia durant els escorcolls ordenats pel jutjat 13 de Barcelona, que segons Nieto van quedar "destrossats" i inservibles, a causa de l'acció dels manifestants. "La violència no era una cosa abstracta, era real", ha manifestat a preguntes de l'advocada de l'Estat, Rosa Maria Seoane. Segons Nieto, durant aquella jornada van tenir la constatació que els agents de la guàrdia civil que donaven suport a la comitiva judicial "estaven en una situació de risc". En canvi, ha dit, la "percepció" que els va arribar del Govern sobre els fets era molt diferent. Recorda que va enviar una carta a l'exconseller Joaquim Forn i el va "sorprendre" la seva resposta: "deia que no hi havia hagut cap tipus de concentració tumultuosa, que havia estat familiar, pacífica, ordenada".

A partir d'aquí l'exsecretari d'Estat de seguretat ha relatat com van plantejar el dispositiu de l'1-O. Ha admès que inicialment la seva funció havia de ser la d'"auxiliar" els Mossos d'Esquadra durant l'operatiu, però ha explicat que "progressivament" van anar dubtant de la "confiança" que la policia catalana complís amb les instruccions judicials, especialment des de la reunió de la Junta de Seguretat del 28 de setembre. Des d'aquell moment, ha dit, van tenir la percepció total que el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero estava "alineat" amb el Govern i que els mossos s'excusarien en la presència de persones grans i nens per no actuar. "Vaig dir al senyor Trapero. Imagini's que els mossos estan rodejats per una multitud, veuria necessari l'ús de la força? Ell em va respondre que si hi havia nens i gent gran no. Vam veure que aquesta seria l'excusa", ha anotat.

Nieto ha assegurat que van insistir en diverses ocasions que el dispositiu de Mossos era "clarament insuficient" per complir amb les instruccions judicials de l'1-O. Ha explicat que en una de les reunions de coordinació, el fiscal superior de Catalunya i el coordinador del dispositiu, el coronel Diego Pérez de los Cobos, van advertir Trapero en aquest sentit i el major es va comprometre a fer un esborrany nou, incrementant els efectius, però ha assenyalat que no té constància que es presentés la nova versió. "El que va passar l'1-O s'assembla molt a l'esborrany que es va demanar que s'incrementés", ha assegurat Nieto, que també ha dit que si els Mossos haguessin facilitat els agents suficients el referèndum "no s'hagués produït". "Estic convençut que s'hauria desconvocat", ha considerat.

Nieto assenyala els CDR

L'exsecretari d'Estat també ha apuntat directament als CDR com l'origen de l'espurna de violència que els va fer intervenir l'1-O. "Inicialment tenien una funció organitzativa, però en la meva opinió van derivar a una actitud violenta o que propiciava la violència". Nieto ha situat també per primera vegada l'ANC i Òmnium com les entitats "organitzadores" de totes les mobilitzacions que els havien "preocupat".

Nieto ha assegurat que els va preocupar especialment del 20-S "les conseqüències d'aquell tumult que s'anava concentrant" i la "seguretat" dels agents de la Guàrdia Civil que escorcollaven la seu d'Economia. A preguntes del fiscal Javier Zaragoza, l'exsecretari d'Estat ha assenyalat Trapero, assegurant que no va estar d'acord amb el dispositiu dissenyat per l'1-O i ha apuntat que van demanar reiteradament a la Generalitat que "desconvoqués" el referèndum, a la vista dels "incidents" que es podien produir. "Li van donar la volta a la realitat i va arribar un punt que es va pensar que era la policia qui feia malament quan intentava que es respectés la legalitat i no a l'inrevés", ha dit Nieto.

"No hi van haver càrregues policials" l'1-O

Bona part de l'interrogatori de la Fiscalia a Nieto s'ha centrat en la jornada de l'1 d'octubre de 2017. Nieto ha explicat que més enllà de les persones que van anar votar, n'hi havia d'altres que tenien "un objectiu més", que era, segons el secretari d'estat de Seguretat, impedir "amb resistència activa, fins i tot arribant a la violència" l'actuació dels cossos i forces de seguretat de l'Estat. Ara bé Nieto ha negat que els agents de la policia espanyola i la Guàrdia Civil acabessin carregant. "El que coneixem com a càrrega policial es una actuació per dissoldre una manifestació o buidar un espai. Això no hi va ser en cap moment. Sí que hi va haver una actuació amb ús de la força però només perquè els agents es poguessin replegar", ha assegurat Nieto, que ha insistit que les forces de seguretat de l'Estat van actuar proporcionadament en tot moment i utilitzant "la força mínima" necessària.

A preguntes del fiscal, l'exsecretari d'Estat ha assegurat que es van produir "xocs i enfrontaments violents" dels votants cap a la policia "que van rebre cops, llançament de tanques, de bancs i de llambordes". De fet, Nieto ha posat en dubte la xifra de ferits entre la ciutadania. "Em consta també que hi va haver persones que van manifestar estar lesionats i no ho estaven", ha dit. En canvi, ha parlat d'agents lesionats i ha negat que es deixés d'actuar al migdia per les imatges de persones ferides. Ha assegurat que va ser perquè"ja no podia exigir-los més esforços". "Si haguéssim prioritzat l'eficàcia de les actuacions per sobre de qualsevol altre objectiu, els professionals que van actuar tenien dotació i empara legal per haver complert el seu objectiu, a costa d'un major ús de la força. Per això es va demanar que es prioritzés el manteniment de la seguretat sobre l'eficàcia", ha apuntat Nieto. Així, ha assenyalat que el seu dispositiu era suficient, en una opinió que entra en contradicció amb unes declaracions que va fer al mitjà 'Vozpópuli' en què assegurava que es necessitaven 90.000 agents per impedir l'1-O.

Nieto ha assegurat que els efectius habilitats pels Mossos "eren clarament insuficients" i ha explicat que els policies i guàrdies civils van tancar entre 104 i 113 punts de votació. En canvi ha posat en dubte la xifra donada pels Mossos d'Esquadra, que en van tancar més de 200. Segons Nieto, estaven contant escoles que ja no van poder obrir "per falta de material o perquè el director no hi estava d'acord".