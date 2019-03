Un guàrdia civil situa Quim Torra a la nau on es van intervenir paperetes dies abans de l'escorcoll

El judici del Procés, en directe

L'agent R77175H, responsable de l'operatiu de Guàrdia Civil que va intervenir més de nou milions de paperetes i sobres electorals en una nau a Bigues i Riells, ha explicat aquest dimecres al Tribunal Suprem que el cos va veure l'actual president de la Generalitat, Quim Torra, entrant i sortint de l'espai en tasques de vigilància prèvia. A preguntes de la Fiscalia, ha relatat amb detall com es va produir l'escorcoll el 20 de setembre i ha explicat que després de fer seguiments a l'aleshores director general de Patrimoni, Francesc Sutries, i càrrecs del departament d'Economia van concloure que en aquella nau es podia amagar material electoral. En una de les visites als exteriors de l'espai, dies previs al 20-S, van veure Torra.

Sobre els fets concrets, l'agent ha explicat que la presència de 200-300 persones concentrades va dificultar la sortida de la comitiva judicial, i ha assenyalat que gràcies a la mediació dels Mossos es va aconseguir fer la sortida. El testimoni ha apuntat que hi havia un jove que va proposar que el col·lectiu segués a terra per "bloquejar" la sortida dels vehicles policials, però que després va ser qui va demanar a persones que se situaven "davant les rodes del cotxe" que no provoquessin enfrontaments. Finalment, després que un altre manifestant "simulés un atropellament", els agents de la policia catalana el van retirar i els guàrdies civils van poder sortir.

L'agent no ha relatat un "assalt" com sí va fer un company seu ahir dimarts sobre l'escorcoll a la seu de la conselleria d'Exteriors, però sí que ha descrit moments de "tensió" i de violència per manifestants que "es posaven a les rodes" i llançaments de coca-coles i ampolles d'aigua plenes, a més de puntades de peu als vehicles, que es van veure "engolits" per la gent. "La conseqüència final van ser danys en vehicles però no danys personals", ha conclòs.

Ara bé, en la línia del que va expressar aquest dimarts l'agent responsable d'aportar les imatges del 20-S a Economia, el compareixent d'aquest dimecres ha assegurat que va fer una selecció de les imatges a xarxes socials sobre els fets de Bigues i Riells. A preguntes de l'advocat de Dolors Bassa, Mariano Bergés, ha apuntat que va aportar els "moments en què s'interromp la comitiva, quan les persones es posen davant del vehicle, quan es tira a terra el senyor gran...".

Cap correu de Forn sobre estructures d'Estat

L'agent R77175H també va ser el responsable d'analitzar tots els correus electrònics interceptats d'Interior. Durant l'interrogatori de la fiscalia els ha volgut vincular a una suposada inacció dels Mossos citant documents com l''EnfoCATs' o l'agenda Moleskine incautada al domicili de Josep Maria Jové, però ja durant les preguntes de les defenses ha acabat admetent que no va trobar cap correu vinculat a estructures d'Estat que impliqués a l'exconseller d'Interior Joaquim Forn. Pel que fa el major Josep Lluís Trapero, només va detectar un mail del comissari general d'investigació criminal en què li feia menció a una reunió del juliol del 2017 amb altres càrrecs d'Interior en què es té en compte un escenari de futur on els Mossos assumeixen "competències plenes", així com el control criminal i de duanes.

La cobertura jurídica de l'1-O

El següents a declarar han estat l'agent de la Guàrdia Civil F98511S i M81486Q, que van analitzar els correus de l'exconsellera de Treball Dolors Bassa i també van protagonitzar l'escorcoll el 20-S al mateix departament. A preguntes del fiscal Fidel Cadena els dos agents han explicat que Bassa es va adreçar al secretari general de Comissions Obreres, Javier Pacheco, i el va instar a donar a conèixer als seus afiliats que tenen dret a absentar-se dels llocs de feina l'1 d'octubre de 2017 "per exercir el seu dret a vot al referèndum". A més, segons han relatat, s'adjuntava un document amb la llei del referèndum -suspesa pel Tribunal Constitucional- per donar "validesa jurídica" a la proposta de Bassa. L'advocat de l'exconsellera, Mariano Bergés, ha remarcat que la literalitat del text és "si ho considera oportú pot fer difusió" del contingut, negant que fos una instrucció, sinó que "es donava l'opció" a Pacheco que informés als treballadors. Així, no es vincularia directament la llei del referèndum amb l'1-O, cosa que els acusats van voler deixar clar en les seves declaracions per negar la desobediència.

El primer agent present en l'escorcoll de la conselleria de Treball ha evitat parlar d'una situació violenta fora del departament però sí que ha assenyalat que "no la descriuria com pacífica", ja que no la va presenciar físicament. Sí que va notar "mostres de rebuig exterioritzades en totes les parets" de la conselleria amb cartells de crida al vot l'1-O que van aparèixer durant els escorcolls, ha assenyalat que molts treballadors es van unir a una concentració de 300 i 400 persones, que van ser els propis treballadors qui els van oferir una sortida alternativa per sortir i que Bassa va enviar un dia després un correu d'agraïment a secretaris generals i directors del departament "felicitant-los per la reacció de resposta d'indignació creada per un acte injust de la Fiscalia" i "animant-los a seguir amb la mateixa fermesa i constància". Preguntat també pel lletrat de Bassa, el segon agent present a l'escorcoll ha admès que no tenia clar si aquest correu el va enviar o rebre l'exconsellera Bassa.