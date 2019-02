Rufián i Albano: la pertinència dels impertinents

Si una cosa disgusta Manuel Marchena és la impertinència. La jurídica, és a dir, les preguntes que no poden fer defenses i acusats perquè no toca, i la de tota la vida, la dels que volen, davant el tribunal, fer alguna cosa més que intentar aclarir la causa que es jutja. Per això, després de l’espectacle de la CUP, que el primer testimoni del dia sigui algú del PNB, amb la seva capacitat per semblar correcte tant davant el Tribunal Suprem com a l’Aberri Eguna, el tranquil·litza.

El lehendakari Iñigo Urkullu aclareix moltes de les incògnites que va deixar damunt la taula ahir Mariano Rajoy. Urkullu explica que l'ambigüitat de Rajoy, de qui no se sap si camina o corre, si té lapsus o despista amb brillantor els rivals, va condemnar les negociacions que ell i Santi Vila feien. Ell, tot i el que digui Rajoy, es defensa de mediador i de qualsevol sinònim –enllaç, intercedir– excepte de relator. El lehendakari saluda amb un cop de cap i un breu somriure tots els presos, i amb Santi Vila, amb qui va estar a punt d’evitar el xoc, es dona la mà.

Amb Urkullu s’acaba la tranquil·litat de Manuel Marchena, que quan veu entrar Gabriel Rufián ja sospira. I li fa un avís preventiu: si vol fer com Antonio Baños o Eulàlia Reguant i rebutjar Vox, que ho faci, però que avisi abans i s’estalvien "pamplines". Marchena defensa la pertinència de Rufián com a testimoni, per haver viscut el 20-S, però ha de combatre la impertinència del diputat d’ERC. La que el porta a disparar frases en forma de tuit –de fet, un dels formats preferits de les acusacions– per buscar l’impacte: “Que la secretària judicial va haver de saltar per l’edifici del costat és una ‘fake news’ com que el castellà és perseguit a Catalunya”, comença.

“Tinc el carnet de l’ANC, el de la biblioteca del meu barri i el del videoclub”, afegeix, sense poder demostrar que aquesta afirmació tan anòmala actualment, ser soci d’un videoclub, sigui certa. “Mirin els càntics del 20-S, amb Google Translate s’entenen fàcilment”, els recomana Rufián, que s’agrada tant que fins i tot declara una frase pròpia com a cèlebre: “Treguin les seves mans brutes de les nostres institucions”. Llàstima que es faci un embolic repetint-la: si no, li hauria quedat efectiu.

Quan Rufián recull, com tothom, el seu DNI –Vox no li ha preguntat què hi posa–, Marchena s’ha d’enfrontar a una altra prova: Albano Dante Fachin. L’exlíder de Podem Catalunya li busca el cos a cos des del principi, declarant que de professió és precari. “Què és precari?”, pregunta Marchena, un desconeixement que pot ser sincer venint d'algú que cobra 112.000 euros anuals. El públic riu, i aquesta impertinència també molesta el president del tribunal, que fins i tot amenaça amb expulsar algun dels presents si es repeteix.

Albano és més contingut que Rufián, i fins i tot sembla disculpar-se per explicar que va demanar permís a un guàrdia civil per fumar al seu costat. “No ho dic per fer broma, ho dic per il·lustrar l’ambient distès”. Serà la fiscal Consuelo Madrigal (que no ha pogut evitar somriure amb Rufián) qui farà, en aquest cas, d’impertinent: “Es va preocupar per si a la Guàrdia Civil li molestava el fum i no per si li molestaven els cotxes destrossats?” Pregunta impertinent, sentencia Marchena.

Albano se’n va amb un últim prec: “Entenc que no puc dir el que penso del judici, no?”, pregunta sabent-ne la resposta. Efectivament, el comentari no és pertinent. Marchena respira. Queden la majoria dels 500 testimonis que han de declarar, i el president del tribunal pagaria el sou de molts precaris per evitar-se més declaracions impertinents.