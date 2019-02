"¿És normal que sistemàticament el TC suspengui totes les lleis en benefici de la gent del Parlament?": les 10 frases de Rull al Suprem

1."Dins de la Constitució, si ha voluntat política, el referèndum es possible"

2. "És normal que sistemàticament el TC, instrumentalitzat pel govern espanyol, suspengui totes les iniciatives del Parlament, com la llei del canvi climàtic, que són en benefici de la gent?"

3. "El sistema ha de ser capaç de reflectir les aspiracions del poble i si s’ignoren, la legitimitat sempre queda afectada. Nosaltres buscaven compatibilitzar l’imperi de la llei i la legitimitat"

4. "Firmar la convocatòria del referèndum va ser un dels moments més transcendents i emotius de la meva trajectòria política"

5. "Hi havia un mandat democràtic clar per part de la ciutadania de Catalunya i nosaltres el vam complir"

6. "No es va gastar ni un euro públic per al referèndum,no trobarà ni una factura amb el pagament d'algun tipus de despesa vinculada a Unipost perquè no existeix, no es va produir"

7. "Desconec on es van imprimir les paperetes ni qui les va encarregar ni tampoc en es van construir o on eren les urnes, però sabia que apareixerien l’1-O perquè confiava en la ciutadania"

8. "Mai m’hagués imaginat que les forces de seguretat desplegarien aquest nivell de violència davant de gent pacífica perquè el 9-N no va passar res i on van actuar els Mossos tampoc hi va haver cap mena de violència"

9. "La manifestació del 20-S va ser pacífica i cívica, però hi va haver algunes expressions molt puntuals i minoritàries contra cotxes que rebutjo de manera categòrica. Parlar com fa la fiscalia de "tumult, massa, turba, instrument de coacció..." de la gent que es va manifestar davant d'Economia i denigrar els ciutadans que es concentren per protestar és mesquí"

10. "Ports de la Generalitat va rebutjar l'entrada d'aquest vaixell (de policies espanyols que no va poder atracar al port de Palamós) perquè no va utilitzar els mecanismes establerts per sol·licitar l'atracament en un port, ni de la Generalitat ni de l'Estat. El port de Palamós no accepta llargues estades ni reparacions, això es fa en altres ports i hauríem d'haver desactivat tota l'activitat ordinària comercial, però la decisió la va prendre la direcció del port