Salellas: "El testimoni de Reguant era imprescindible per explicar moltes coses del 20-S"

Benet Salellas, advocat de la defensa de Jordi Cuixart, ha admès aquest dimecres a Catalunya Ràdio que el testimoni d'Eulàlia Reguant al judici "era imprescindible per explicar moltes coses del 20-S". Després que la regidora de la CUP i l'exdiputat de la formació Antonio Baños es neguessin aquest dimecres a respondre a les preguntes de Vox –malgrat estar-hi obligats com a testimonis– i fossin expulsats de la sala i multats amb 2.500 euros, Salellas ha deixat clar que el fet de no poder interrogar Reguant "limita" i "minora" el dret de defensa dels presos.

El lletrat, que ha recordat que Reguant també es va enfilar en un dels cotxes de la Guàrdia Civil davant la conselleria d'Economia –base de l'acusació de la Fiscalia contra Cuixart i Jordi Sànchez–, ha evitat criticar la decisió dels testimonis anticapitalistes, els quals –ha dit– tenien un "dilema difícil de resoldre". En aquest sentit, ha assenyalat la "situació anòmala" i "extraordinària" que suposa que un partit polític "en contra dels drets humans i dels drets de les dones" estigui acusant en un judici membres d'altres formacions. Una situació –ha afegit– que anirà generant al llarg del judici situacions tan "contradictòries" com la que es va donar ahir amb els exdiputats de la CUP.

Amb tot, Salellas confia que el president del tribunal, Manuel Marchena, trobi una "solució" per evitar aquestes situacions, i ha recordat que la defensa de Cuixart ja va demanar que Vox fos "expulsat" com a acusació popular. Ha reconegut, això sí, que Reguant i Baños no tenen "gaires alternatives" a les eventuals conseqüències penals per negar-se a respondre a l'extrema dreta en el judici de l'1-O, perquè la llei processal és "molt clara" i els testimonis han de respondre a "totes les parts".

Baños no rectificarà: "Els cinc dies sobren"

A part de la multa, el tribunal va donar als dos exdiputats de la CUP un termini de cinc dies per rectificar la decisió si no volien que el seu cas es derivés a un jutjat de guàrdia per un presumpte delicte de desobediència greu, que pot suposar penes de fins a un any de presó. Reguant ja va donar a entendre a Twitter que no tenia intenció de canviar la seva posició, i Baños ha sigut encara més clar a TV3: "Els cinc dies sobren. És una posició política, no és un error".

Llegeixo a través dels mitjans que Marchena em dona 5 dies per "recapacitar" i decidir si volem declarar. Sí, volem declarar a la fiscalia, a l'advocacia i a les defenses. Però legitimar a VOX com a acusació popular és legitimar l'extrema dreta i a aquesta se la combat #nopassaran — Eulàlia Reguant Cura (@aramateix) 27 de febrero de 2019

L'excap de files dels anticapitalistes al Parlament ha defensat la seva posició un cop més: "No podíem respondre com a interrogats a persones que ens volen fotre a la presó per les nostres idees", ha dit, deixant clar que "no tenia sentit" que Vox fes les preguntes i Marchena l'hi traslladés a ell com si estigués davant d'un "ventríloc", tal com el magistrat va oferir-li a l'inici de la seva declaració.

Després d'insinuar que potser s'hauria avingut a rebre les preguntes de Vox per escrit, Baños ha assegurat que ni ell ni Reguant haurien fet el que van fer si haguessin sigut un "testimoni important per a les defenses": "Hauria hagut de respondre a Vox. No és un gest eixelebrat", ha argumentat. En el cas de Reguant, amb tot, Salellas ja ha admès que el seu testimoni era "imprescindible".