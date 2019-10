Torra contesta la carta de Sánchez i l'emplaça a reunir-se avui aprofitant la seva visita a Barcelona

Després que el president del Govern, Quim Torra, despengés el telèfon fins a dues vegades, sense èxit, per contactar amb el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, la resposta ha arribat aquest dilluns al matí via carta. "El seu deure és vetllar per la seguretat ciutadana [...] i preservar la convivència", apunta Sánchez a la missiva, i conclou: "La seva conducta s'ha mogut justament en sentit contrari".

Poc després, el president del Govern ha contestat la missiva de Sánchez i l'ha emplaçat amb una nova correspondència a reunir-se avui mateix, aprofitant que és a Catalunya. De la mà d'aquest oferiment, Torra ha reiterat la voluntat de "tornar a oferir un diàleg sense condicions", tot i que ha retret al cap de l'executiu estatal que no li hagi agafat el telèfon en tot el cap de setmana. "No és un bon signe de voluntat de diàleg", ha reflexionat Torra.

Segons han apuntat fonts de Presidència, s'hauria intentat contactar aquest dilluns amb el cap de gabinet del president espanyol en funcions, per ara, sense obtenir resposta. Les mateixes fonts han explicat que se li ha enviat a Sánchez un missatge, així com telefonat a La Moncloa, on se'ls ha traslladat que, en aquests moments, el president en funcions està reunit.

En roda de premsa, la líder de JxCat al Congrés, Laura Borràs, ha afirmat que "menystenir el president de la Generalitat, és menystenir Catalunya" i l'ha instat a parlar amb Torra si vol resoldre el conflicte. Ha insistit que és el cap de l'executiu català l'interlocutor a Catalunya per negociar i no la delegada del govern espanyol, Teresa Cunillera, que "no ha estat escollida per la sobirania popular". Pel que fa la relació amb Esquerra, Borràs ha dit que estan treballant per poder tenir una resposta al Parlament sobre la sentència del Tribunal Suprem en el ple d'aquesta setmana, malgrat que no ha aclarit si plasmaria la proposta que va fer Torra de tornar a votar sobre l'autodeterminació en aquesta legislatura. El que sí que ha descartat són unes noves eleccions anticipades a Catalunya perquè només comportaria "divisió".

Sobre l'intent frustrat del president de la Generalitat de contactar amb el cap del govern de l'Estat, l'exconseller de Territori i Sostenibilitat Josep Rull també ha emès una valoració a través del seu compte de Twitter des de la presó de Lledoners. "Quan Sánchez menysprea el president de Catalunya està menyspreant tot el poble que ell representa legítimament, democràticament", ha criticat Rull, que ha continuat: "Cínic, pusil·lànime, irresponsable? Que cadascú esculli el qualificatiu per al capteniment pel president del govern espanyol".

Quan @sanchezcastejon menysprea el President de Catalunya, @QuimTorraiPla, està menyspreant tot el poble que ell representa legítimament, democràticament.

Cínic, pusil.lànime, irresponsable? Que cadascú esculli el qualificatiu per al capteniment pel President del Govern espanyol. — Josep Rull i Andreu 🎗 (@joseprull) October 21, 2019

Condemnar la violència i emparar les forces de seguretat

En l'episodi de cartes creuades entre Sánchez i Torra, el cap de l'executiu estatal s'ha adreçat aquest dilluns al matí al president del Govern, al qual ha recordat les "tres obligacions" que, al seu parer, ha de complir com a cap de l'executiu català. D'una banda, Sánchez ha insistit en la "condemna de la violència de manera rotunda" i ha instat Torra a "emparar les forces de seguretat que la combaten", així com a "evitar la discòrdia civil".

Sánchez, doncs, assegura que Torra ha "evitat condemnar de manera taxativa" la violència que s'ha produït aquests dies en els aldarulls de resposta a la sentència i ha "girat l'esquena" a les forces de seguretat de l'Estat. A més, el president espanyol lamenta que Torra hagi "ignorat més de la meitat" dels catalans, "només", apunta, "perquè no comparteixen els seus propòsits".

Sánchez visita els agents ferits a Catalunya

Més enllà de respondre i requerir a Torra una condemna "ferma" de la violència, Sánchez ha anunciat que aquest dilluns visitarà Catalunya per "conèixer l'evolució dels agents ferits en els aldarulls". Així ho ha explicat a través d'una piulada al seu compte de Twitter, en què també ha fet un resum del contingut de la missiva que ha enviat al president del Govern.

Hoy viajo a Barcelona para conocer la evolución de los agentes heridos en los disturbios.

He recordado al Sr. Torra en una carta las obligaciones de todo responsable público: condenar rotundamente la violencia, amparar a las FCS que la combaten y evitar la discordia civil. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 21, 2019

No obstant això, Sánchez no ha donat cap senyal de voler reunir-se amb Torra durant la visita a Catalunya. Un silenci que, poques hores després, Torra ha trencat instant el cap de l'executiu espanyol a trobar-se aprofitant la seva visita a Barcelona.

Sigui com sigui, la decisió de Sánchez de visitar els agents ferits no ha trigat a ser condemnada per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que ha afirmat: "Un governant hauria de desitjar que tots els ferits, policies i ciutadans, es recuperin. Tots, sense excepció".

De debò que ve a Barcelona i ni tan sols s'entrevista amb el president de la Generalitat? De debò que fa diferències entre els ferits, enlloc de preocupar-se per tots? Un governant hauria de desitjar que tots els ferits, policies i ciutadans, es recuperin. Tots, sense excepció. https://t.co/Df4Y9MZpkN — Carles Puigdemont (@KRLS) October 21, 2019

"¿De debò que ve a Barcelona i ni tan sols s'entrevista amb el president de la Generalitat? ¿De debò que fa diferències entre els ferits, en lloc de preocupar-se per tots?", ha recriminat Puigdemont a través d'una piulada al seu compte de Twitter. Igual que Sánchez, el ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, també va visitar dissabte els agents ferits a Catalunya durant els aldarulls de la setmana passada. I, com en el cas de Sánchez, el Govern no va trigar a lamentar que no visités tots els ferits. En aquest cas, però, va ser la portaveu i consellera de Presidència, Meritxell Budó, qui va expressar el malestar de l'executiu català en aquesta qüestió.

Tot i això, després de visitar els quatre agents de la Policia Nacional ferits –acompanyat de la delegada del govern espanyol, Teresa Cunillera–, Grande-Marlaska sí que va mantenir una breu reunió amb el conseller d'Interior, Miquel Buch, després de la cinquena nit de disturbis.

Aragonès també ho critica

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, també ha retret al president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, que en la seva visita "només s'interessi pels seus policies". "I la resta, són ciutadans de segona?", s'ha preguntat a través de Twitter. Ha reivindicat que el Govern i la seva consellera de Salut Alba Vergés, a diferència de Sánchez, "s'ha preocupat cada dia per l'estat de salut de tots els ferits" sense "fer distincions i categories" perquè seria una "irresponsabilitat".

El Govern amb la consellera @albaverges s’ha estat preocupant cada dia per l’estat de salut de tots els ferits. Fer distincions i categories és una irresponsabilitat. És censurable que @sanchezcastejon només s’interessi pels seus policies. I la resta, són ciutadans de segona? https://t.co/1NELvzLW8M — Pere Aragonès 🎗 (@perearagones) October 21, 2019

Sobre si els darrers dies hi han hagut contactes entre Aragonès i Sánchez, fonts de Vicepresidència no ho han aclarit. Sí que han apuntat que "hi ha la mateixa interlocució que fa mesos: mínima de mínims". "Seria una irresponsabilitat que no hi fossin però és un diàleg institucional i poca cosa més", han conclòs les mateixes fonts. Aragonès s'ha pronunciat diverses vegades sobre Sánchez en els darrers dies reclamant-li un "diàleg sense condicions".

Preguntada per aquesta qüestió, Borràs ha afirmat que no tenen constància que Aragonès hagi parlat amb Sánchez, però ha afegit que "no té cap mena de dubte que per lleialtat al Govern, el vicepresident indicaria que Sánchez ha de parlar amb el president Torra".

Colau i Marín sí que hi parlen

El que sí que està clar és que Sánchez sí que ha parlat amb Ada Colau telefònicament. L'alcaldessa de Barcelona li ha retret al president que no li agafi el telèfon a Torra. "És terrible. El diàleg que necessitem no es produirà durant les pròximes setmanes, perquè tot està en calent i amb un context electoral: és el pitjor moment", ha afegit Colau en declaracions a El matí de Catalunya Ràdio.

Hores després, el cap de l'executiu estatal ha conversat també amb l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat i presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marin, ha qui ha transmès el "suport i solidaritat" del govern d'Espanya amb Barcelona.

Així ho ha manifestat Sánchez, altra vegada, a través d'una piulada al seu perfil de Twitter, en què ha assegurat que es treballa per a "restablir la convivència" i per "garantir els drets i la seguretat de tota la ciutadania" a Catalunya.

He hablado con @nuriamarinlh, presidenta de la @diba, para transmitirle el apoyo y la solidaridad del Gobierno de España con Barcelona.



Trabajamos para restablecer la convivencia y garantizar los derechos y la seguridad de toda la ciudadanía en Cataluña. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 21, 2019

L'intercanvi de paraules amb Marín arriba hores després que el president del PP, Pablo Casado, hagi instat Sánchez a despenjar el telèfon amb Torra per comunicar-li el trencament dels pactes del PSC amb JxCat i ERC a la Diputació de Barcelona, així com en diversos ajuntaments catalans. "No es necessita cap apel·lació al diàleg", ha indicat Casado, en un esmorzar informatiu aquest dilluns al matí a Madrid. De fet, el cap de files popular ha anunciat que viatjarà avui a Barcelona per "donar suport" als cossos i forces de seguretat de l'Estat.