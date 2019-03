El TC tomba el recurs de Rull i Turull contra la decisió del Suprem de no apartar Marchena i altres magistrats

El Tribunal Constitucional (TC) ha tombat per unanimitat el recurs que els exconsellers Josep Rull i Jordi Turull van presentar contra la decisió de la Sala del 61 del Tribunal Suprem de no apartar –com demanaven les defenses– quatre dels magistrats de la sala que els jutja per l’1-O. Els membres del TC consideren que el recurs és “prematur” perquè no han esgotat la via judicial prèvia.

Rull i Turull havien recusat el president de la sala penal, Manuel Marchena, així com els jutges Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo de la Torre i Luciano Varela per manca d’imparcialitat. Tots quatre havien signat abans del judici una interlocutòria en què admetien a tràmit la querella de la Fiscalia contra els líders del Procés, fet que els va obligar a posicionar-se abans de formar part del tribunal que ara jutja els casos.

Rull, Turull i Sànchez demanen recusar quatre magistrats que jutjaran la causa del Procés

En el recurs, tot i admetre que en aquell moment no van fer valoracions, sí que subratllaven que per admetre-la a tràmit es van efectuar "valoracions jurídiques" sobre la tipificació dels fets i en aquell moment la Fiscalia ja apuntava als delictes de rebel·lió, sedició i malversació. Així mateix, el TC tomba per prematur el recurs d'empara de l'exconsellera Meritxell Serret i l'exconseller Toni Comín contra les actuacions del Suprem que van denegar la recusació del jutge Pablo Llarena.

El TC els denega també la llibertat provisional

El ple del Tribunal Constitucional també ha acordat per unanimitat tornar a denegar la petició de les defenses de Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull perquè se suspengui cautelarment l’ordre de presó provisional contra ells. En dues interlocutòries avançades abans de donar a conèixer completament les sentències, els magistrats insisteixen en els arguments que ja van donar el desembre del 2018, quan van apuntar que els seus casos no són comparables al de l’opositor turc Selahattin Demirtas, i per tant no se'ls pot aplicar la resolució del Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH) que va condemnar Turquia.



La defensa reclamava al Tribunal Constitucional que aixequés cautelarment la mesura de presó comunicada i sense fiança ratificada per la sala de recursos del Tribunal Suprem el 20 de març del 2018. El TC ja va rebutjar una primera petició en aquest sentit el 20 de desembre del 2018, adduint que la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) no es pot considerar una "circumstància sobrevinguda" i que, per tant, no altera els fonaments de decisions prèvies que ja havia pres el tribunal.

Ara els magistrats insisteixen en aquesta direcció i afegeixen, a més, que el cas Demirtas no és ferm “i està pendent de decisió de la sala gran del Tribunal Europeu dels Drets Humans”. Per això acorden “denegar la petició de suspensió de les resolucions impugnades”. El març i el setembre del 2018 el ple del TC ja havia rebutjat també la mesura cautelar de llibertat i havia confirmat la presó provisional de Sànchez, Rull i Turull. La defensa va presentar una ampliació de l'escrit el 26 de novembre, després de conèixer la sentència d'Estrasburg sobre Demirtas.

Les defenses de Sànchez, igual que les de Rull i Turull, demanaven la seva llibertat immediata i la "total rehabilitació" dels seus drets polítics, atesa la suposada "analogia" entre els dos casos. Tots tres estan suspesos temporalment com a diputats per ordre del Tribunal Suprem. En la seva primera decisió, però, el TC va assegurar que la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans sobre Demirtas fa referència a un procediment en el qual "ni l'estat espanyol ni el recurrent han sigut part" i, per tant, creu que la sentència que invoca la defensa de Sànchez no es pot aplicar.