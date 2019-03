El TC denega paralitzar la suspensió de diputat de Puigdemont

Doble revés del Tribunal Constitucional a posar pegues al procediment judicial contra el Procés que s'està celebrant al Tribunal Suprem. Per una banda, l'Alt Tribunal ha denegat la petició de Carles Puigdemont d'anul·lar cautelarment la seva suspensió com a diputat, derivada del processament judicial. Per l'altra, el TC també ha denegat una petició de Jordi Turull i Josep Rull per suspendre el judici al Suprem al considerar-lo parcial.

Puigdemont havia reclamat que la suspensió dictada pel jutge instructor Pablo Llarena vulnerava els seus drets fonamentals i en demanava l'anul·lació cautelar –a l'espera que el Tribunal Constitucional es pronunciï sobre les qüestions de fons– per evitar el "mal irreparable que suposa la suspensió de les funcions de diputat". La defensa de Puigdemont esgrimia que així se li impedia exercir un càrrec públic, cosa que entrava en contradicció amb la Constitució i el Conveni Europeu de Drets Humans. El TC denega la petició perquè creu que no es dona el requisit d'urgència i, fent-ho, anticiparia la seva decisió final sobre la suspensió de Puigdemont.

Pel que fa a Turull i Rull, reclamaven la suspensió del judici al Suprem considerant que la composició del tribunal els podia produir indefensió. El TC exposa que l'únic que han pogut posar sobre els dos exconsellers per justificar la seva demanda és el "risc" d'una condemna llarga. Això, afegeix l'alt tribunal, els impedeix anul·lar el judici: "El perjudici perquè sigui irreparable pot ser real i actual, sense que sigui possible al·legar un dany futur o hipotètic o un simple temor".