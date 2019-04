El TSJC engega els tràmits per jutjar la mesa del Parlament per desobediència

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha engegat els tràmits per jutjar per desobediència els membres sobiranistes de la mesa del Parlament i l'exdiputada de la CUP Mireia Boya per l'1-O. Ha emplaçat Boya, Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet i Joan Josep Nuet perquè designin procurador i advocat.

Avui he rebut la cèl.lula d’emplaçament del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de la Causa Especial 20907/2017 del Tribunal Suprem Sala Penal Defensarem la democràcia! #JoAcuso pic.twitter.com/oJOkkpL9Ex — NUET (@NUET) 9 d’abril de 2019

Els sis processats havien de ser jutjats al Tribunal Suprem juntament amb els acusats de rebel·lió i malversació, però finalment l'alt tribunal va decidir separar aquesta part de la causa i enviar-la al TSJC perquè es jutgés a Barcelona.