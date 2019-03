Torra, sobre la sentència del judici: "No tinc previst convocar eleccions ni tampoc he parlat de fer una nova DUI"

El president Quim Torra ha deixat clar avui que no pensa avançar eleccions o fer una nova declaració d'independència si la sentència del judici del Procés no és absolutòria. "No tinc previst convocar eleccions ni tampoc he parlat de fer una nova DUI", ha remarcat Torra, que ha afegit: "Tenim una majoria al Parlament per desenvolupar el nostre programa". En aquest sentit, si es condemna els presos polítics, ha advertit que el Parlament respondrà. "Jo em sento jutjat també perquè es jutgen unes idees i la resposta del Parlament ha de ser democràtica i basada en el dret a l'autodeterminació perquè és el que s'està jutjant al Suprem", ha afirmat.

Torra ha descartat també el delicte de malversació. "Estic absolutament convençut que no hi ha hagut malversació, l'informe del Tribunal de Comptes és una vergonya perquè s'estan construint relats que no s'ajusten a la realitat i el judici frega el ridícul", ha opinat en una entrevista a la Cadena SER Catalunya. "Els observadors internacionals estan sent claríssims i han negat que cobressin res relacionat amb el Procés", ha recalcat. "Tenim gent a la presó des de fa un any i mig perquè es vol escapçar el moviment independentista, com ho demostra que se l'estigui investigant des del 2015", ha afegit en relació als delictes de rebel·lió o sedició dels quals s'acusa els presos polítics.

Sobre el conflicte dels llaços grocs, Torra ha defensat la seva decisió de presentar una querella contra tots els membres de la JEC –en aquest cas, davant del Tribunal Suprem– per un presumpte delicte de prevaricació per les resolucions adoptades i en resposta a la querella que ahir el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, complint les ordres de la Fiscalia General de l’Estat, va presentar davant el TJSC contra ell per haver desobeït “deliberadament i conscientment” els dos acords de la JEC dels dies 18 i 21 de març. "Havia de fer-ho perquè m'ordenen fer una cosa que és impossible de complir perquè ens hauríem oblidat alguna dependència i mai donaré cap ordre de retirar un llaç groc perquè no estic en un corrent prohibicionista", ha deixat clar. "Tractant-se del Síndic vam acordar que li faríem cas i que retiraríem l'estelada i el llaç groc, però no les pancartes polítiques, perquè només parlava dels dos primers elements", ha afirmat.

En relació als retrets que li han fet arribar els CDR per la seva manca de determinació a l'hora de treballar per la independència, Torra ho ha emmarcat en la llibertat d'expressió, però ha avisat que farà un pas enrere si no és capaç de tirar endavant el seu projecte polític. "Tothom és lliure d'expressar la seva opinió, però jo vaig dir que venia a fer República i el dia que vegi que no ho pugui fer plegaré", ha replicat. "Vagi on vagi em reben molt bé i m'agraeixen que estigui al capdavant de la Generalitat i quan vaig dir que «jo soc poble» em referia al fet que fa només uns mesos que em dedico a la política i que abans podia ser darrere la pancarta", ha subratllat per justificar la seva resposta davant de membres dels CDR aquest cap de setmana.

"Els referèndums es guanyen amb el 50% dels vots"

"Els estats actuen com a clubs d'estats, però una altra cosa és la ciutadania europea i la seva percepció sobre la qualitat democràtica de l'estat espanyol és baixíssima", ha exposat Torra sobre les reserves dels països a l'hora de posicionar-se a favor de la independència de Catalunya. Una independència que necessita el suport, a parer seu, de la meitat de la població. "Això no pot ser el mercat de Calaf, els referèndums es guanyen amb el 50% dels vots. Per què els catalans hem de tenir menys drets que els escocesos? Per què necessitem una majoria del 65% com diu Iceta o el 75% que demana Iglesias?", s'ha preguntat abans d'apuntar que més del 50% està favor de la independència segons sondejos interns.

El president ha reclamat al president espanyol coratge per resoldre el conflicte català. "Es tracta de saber si encara amb valentia el procés de diàleg i encara no sé quina és la proposta del PSOE per a Catalunya", ha criticat. "La triple dreta és una pèssima notícia, però no és cap alegria un govern PSOE-Cs, no anem al bloqueig, però per desbloquejar la situació, cal abordar el dret a l'autodeterminació, que ell faci arribar la seva proposta i que hi hagi un relator que posi per escrit l'estat de les negociacions".

Acusa els comuns de no aprovar els comptes pel cicle electoral que s'obre

Torra ha afirmat que les polítiques socials són una prioritat per al Govern i ha recordat que formen part del 75% del pressupost, tot i que ha reconegut: "Si no disposem dels 15.000 milions d'euros del dèficit fiscal és difícil garantir l'estat del benestar". Sobre la tercera pròrroga dels comptes, el president ha explicat que es van reunir deu vegades amb els comuns, però ha apuntat que el cicle electoral ha impedit arribar a una entesa. "No els vam presentar al Parlament perquè érem conscients que no s'aprovarien", ha admès Torra, que ha revelat que aniran promovent mesures socials amb el pla de contingència.

"Objectivament mai s'havien destinat tants diners a fer polítiques socials", ha dit per respondre a les crítiques dels comuns, que consideren que els pressupostos són antisocials. També ha defensat el veto dels partits independentistes als comptes estatals. "Al PSOE tampoc li interessava tirar-los endavant i nosaltres ja vam avisar que s'havien acabat els xecs en blanc", ha reiterat abans de recordar que el seu objectiu és "aturar la repressió contra l'independentisme i facilitar un referèndum".