Torra i Puigdemont continuen apel·lant a Europa malgrat el veto del Parlament

"Gràcies a Tajani per la campanya publicitària". Així arrencava el jove eurodiputat flamenc de l'N-VA, Ralph Packet, la conferència conjunta amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i l'expresident Carles Puigdemont, que s'ha celebrat en un hotel de Brussel·les en comptes del Parlament Europeu a causa de la prohibició de l'acte per part del president de l'Eurocambra, Antonio Tajani. Packet donava les gràcies perquè els convocants han aconseguit omplir una sala amb unes 300 persones, un aforament poc habitual en les conferències que se celebren al Parlament Europeu. I la mateixa sensació de triomfalisme es respirava en l'ambient. Diversos dels assistents, tant exiliats i consellers com persones de l'entorn de l'independentisme, es mostraven eufòrics un cop acabat l'acte. "Quants diners ens hem estalviat amb la campanya del Tajani", bromejava en acabar una font de l'entorn de Carles Puigdemont.

I, fins i tot malgrat el veto del Parlament, tant el president de la Generalitat com l'expresident Puigdemont han continuat apel·lant amb força a Europa. La conferència ha començat amb els parlaments de Ralph Packet i d'Ivo Vajgl, eurodiputat eslovè portaveu de la plataforma Diàleg UE-Catalonia. Tots dos han lamentat el veto del Parlament Europeu i han assegurat que continuaran lluitant amb els independentistes catalans perquè se senti la veu dels que lluiten per la llibertat d'expressió. Torra ha sigut contundent i ha assegurat que Tajani ha convertit el Parlament Europeu en "el titella" de la dreta espanyola i del ministre d'Exteriors espanyol, Josep Borrell.

Per al president de la Generalitat, Tajani ha pres una decisió "política i ideològica" en lloc de defensar el dret a la llibertat de reunió i d'expressió de tots els europeus. "És estrany que Tajani no pugui garantir la seguretat al Parlament Europeu quan Carles Puigdemont ha estat en diversos Parlaments europeus sense problemes", ha etzibat el president de la Generalitat. Torra ha demanat finalment a "tots els demòcrates" que no callin i ha reivindicat la necessitat de l'acte celebrat aquest dilluns a Brussel·les per als presos polítics i per als exiliats.

En la mateixa línia s'ha pronunciat Puigdemont, que, tot i això, s'ha centrat molt més en fer una crida a Europa. L'expresident català exiliat ha demanat a la UE que actuï davant un judici "polític". Puigdemont ha criticat la passivitat de les institucions europees davant el judici al Procés i ha avisat que el conflicte entre Catalunya i Espanya és un "afer europeu", perquè en un context d'autoritarismes creixents, els drets de tots els europeus estan en joc. Ha recalcat, com ja ha fet al seu llibre, la lluita de l'independentisme com un moviment que "no vol aixecar fronteres" sinó que vol conquerir la seva sobirania "per compartir-la amb la Unió Europea". Per això, ha criticat que durant més d'un any les institucions comunitàries hagin permès que hi hagi presos polítics "no en presons espanyoles, sinó europees".

Torra, disposat a "pagar el preu de la llibertat"

L'acte ha elevat el to de la campanya d'internacionalització del Procés, que ha arrencat amb força un cop començat el judici i després que la tensió s'hagi traslladat a l'Eurocambra. En aquest context, Torra ha recalcat el seu compromís amb el mandat de l'1-O i ha repetit que està disposat a perdre la seva llibertat, per "defensar els drets" dels ciutadans catalans i el dret a l'autodeterminació. Torra ha insistit que el judici contra els presos també és un judici a Espanya, i ha assegurat que un dels objectius a partir d'ara és explicar-ho al món. "El mes vinent és una oportunitat perquè la comunitat internacional vegi la verdadera cara d'Espanya; intentarem anar arreu per acusar Espanya de construir una causa general contra l'independentisme", ha etzibat.

El president de la Generalitat ha criticat el govern de Pedro Sánchez per no voler dialogar i per "ignorar el 80% dels catalans" que volen un referèndum. També ha demanat mediació internacional per aconseguir un referèndum acordat com a Escòcia. "Tenim els mateixos drets com a ciutadans europeus", ha dit, i ha assegurat que, tot i així, "Sánchez no ha tingut el coratge de confrontar els conservadors i neofeixistes espanyols".