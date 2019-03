Trapote també acusa els Mossos d'inacció l'1-O i reconeix que la Policia Nacional no va tancar cap col·legi

El judici del Procés, en directe

L'actuació policial pel referèndum torna a centrar el debat en el judici del Procés, amb la compareixença dels màxims responsables de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya en el moment dels fets, Sebastián Trapote i Ángel Gozalo. El primer, que ja es troba jubilat, ha assegurat que els dies previs a l'1-O els serveis d'informació de la policia espanyola ja advertien que el Govern i les entitats "de l'entorn radical i independentista" havien fet "crides a la gent perquè participés massivament" la jornada del referèndum amb l'objectiu de "bloquejar l'entrada" dels col·legis i "impedir" l'actuació policial.

Igual que el coordinador de l'operatiu policial de l'1-O, Diego Pérez de los Cobos, ha acusat els Mossos d'inacció però ha precisat que des de feia "deu dies" -el 21 de setembre- ja tenien previst un pla B per "substituir" la policia autonòmica. La novetat, però, ha estat, que ha reconegut que la Policia Nacional no va tancar cap col·legi i ha admès que van vigilar l'actuació dels Mossos. Sobre les càrregues policials, ha assegurat que "la policia no es dedica a colpejar de forma gratuïta" perquè "l'ús de la força només es va fer servir de forma congruent, racional i proporcional".

Trapote - que va ser acusat per la mort de l'obrer José Luis Herrero- ha tardat poc minuts a apuntar contra el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, tal com va fer Pérez de los Cobos. Ha assegurat que Trapero ja havia exposat "una sèrie d'objeccions i reticències" a que se'ls coordinés des del ministeri de l'Interior i ha recordat que el fiscal superior de Catalunya havia demanat a Trapero que millorés el seu pla. Després de coincidir en una reunió amb el major, ha dit que després ja va ser el seu número dos, Ferran López, qui acudia a la resta de reunions de coordinació. El fiscal, ha apuntat Trapote, ja va advertir que el pla que van presentar els Mossos en una reunió el 21 de setembre era per fer "un servei d'unes eleccions normals", però no per "fer un dispositiu de l'envergadura que requeria l'esdeveniment d'un referèndum declarat il·legal pel Tribunal Constitucional i que seria complex tenint en compte la situació". "Ens trobaríem moltes dificultats", ja ha anticipat que veien el setembre.

En aquest sentit, ha explicat que en cap cas les forces de seguretat espanyoles es van sorprendre per la "inacció" dels Mossos el mateix dia 1-O perquè ja ho preveien i que tenien sobre la taula des de feia deu dies un pla B per "substituir la policia autonòmica i fer la seva intervenció". Aquesta prerrogativa ja la preveien les instruccions judicials i la de la secretaria d'Estat de Seguretat del 29 de setembre. El coordinador de l'operatiu policial l'1-O, Diego Pérez de los Cobos, li va trucar el mateix dia del referèndum a les 7.15h i li va dir que activessin el pla B, que passava per deixar de "col·laborar amb la policia autonòmica".

Admet per primer cop vigilància als Mossos

En aquest punt, ha admès per primer cop que van fer tasques de vigilància dels Mossos amb membres de la brigada d'informació: aixecaven acta de "l'actitud" de la policia catalana, del nombre d'agents i de si tenien contacte amb els votants per avisar-los de l'arribada de la Policia Nacional, tal com es desprendria d'algunes de les actes incloses a l'atestat. A preguntes de Vox, Trapote ha confirmat casos "puntuals" on es van produir enfrontaments directes entre agents de Mossos i de Policia Nacional, així com casos en què membres de la policia catalana fotografiaven els vehicles del cos espanyol. A més, ha detallat el nombre de ferits -65- al final de la jornada de votació: 24 a Barcelona, 20 a Lleida, 7 a Girona, 7 a Tarragona, 6 a Sabadell i un a l'Hospitalet de Llobregat.

Actuacions als col·legis menys concorreguts

L'excap de la policia espanyola a Catalunya ha concretat els equips que van actuar als col·legis i ha situat el poder de decisió sobre les actuacions en el responsable de cada sector. Segons ha apuntat Trapote, generalment es va optar per intervenir en aquells centres on hi hagués menys gent a l'exterior. També ha assenyalat, en la línia del que va explicar De los Cobos, que en alguns col·legis es va haver de desistir d'actuar per evitar "conseqüències molt lamentables". Ha posat d'exemple un col·legi al barri d'Horta de Barcelona al carrer Campoamor a causa de la "virulència dels concentrats". Així, preguntat per si els agents estaven disposats a mediar amb els votants, Trapote s'ha preguntat retòricament que com es podia fer-ho, tenint en compte la "resistència brutal". "Ens estaven obstaculitzant i agredint per complir l'ordre judicial", ha criticat.

Jordi Pina, lletrat de Jordi Sànchez, ha recordat a Trapote que el comandament operatiu de la Policia Nacional en aquesta escola barcelonina està sent investigat pel jutjat d'instrucció 7 de Barcelona per la violència policial. El comissari jubilat ha desviat la pregunta i ha destacat que hi ha 17 procediments contra agents arxivats provisionalment, quatre sentències absolutòries i que la resta de procediments es troben en fase d'instrucció pendents de resolució. Al seu torn, l'advocat de Jordi Cuixart, Àlex Solà, ha recordat que en l'atestat que van fer sobre aquella escola es parlava d'una "actitud de resistència pacífica".

Les defenses han incidit en l'actuació policial i Pina li ha preguntat si li constava que en algun punt s'hagués colpejat a extremitats superiors de votants. "No m'han informat d'això", ha contestat Trapote, que ha prèviament ha avisat que qualsevol ciutadà pot presentar la "corresponent denúncia" si considera que se li han "conculcat o vulnerat els seus drets". L'advocat de Sànchez també s'ha fixat en els fets a l'escola Infant Jesús de Barcelona, on la Policia Nacional va carregar durament a les portes però no va acabar entrant perquè es tractava d'una escola privada.



A preguntes de Xavier Melero, l'advocat de Joaquim Forn, Trapote ha parlat d'una cinquantena de centres on la Policia Nacional va haver d'actuar. Amb tot, ha admès que en cap d'ells es va clausurar el col·legi electoral, tal com disposava la interlocutòria de la jutge del TSJC Mercedes Armas, la instrucció judicial a què havien de donar compliment tots els cossos i forces de seguretat de l'Estat.

Sense ordre judicial per actuar a la seu de la CUP

Acorralat per les preguntes de l'advocat de Cuixart, Trapote ha acabat admetent que no tenien ordre judicial per intentar l'escorcoll de la seu de la CUP, després que l'exnúmero dos del ministeri de l'Interior assegurés que es va procedir a actuar per ordre judicial. L'excap de la Policia Nacional ha venut la intervenció com una forma de requisar material del referèndum, però no ha volgut precisar si era institucional o bé del partit -el que era en realitat-. En tot moment ha assegurat que estaven complint la instrucció de la Fiscalia, tot i que el ministeri públic no els va donar l'ordre judicial per entrar a la seu del partit. Trapote ha defensat que "en cap moment es va privar de la potestat deambulatòria de cap de les persones que entraven o sortien" de l'edifici.