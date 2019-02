Turull i Romeva branden el mandat popular de l'1-O

Dotze líders independentistes seuen al banc dels acusats al Tribunal Suprem, però gairebé 2,3 milions de persones van sortir a votar l’1-O. En el quart dia del judici al Procés, l’exconseller de Presidència, Jordi Turull, i el d’Exteriors, Raül Romeva, han posat el focus en el “mandat popular”, “pacífic”, “cívic” i que “sempre ha apostat pel diàleg” del moviment independentista que va empènyer el govern de Carles Puigdemont a organitzar el referèndum. Un moviment que va des de “baix a dalt”: des dels més de 50.000 voluntaris, a les més de 6.000 urnes custodiades per persones anònimes que van aparèixer espontàniament als col·legis electorals, passant pels més de 2.000 locals i escoles cedits pels ajuntaments i la Generalitat i les paperetes que cada votant va imprimir a casa.

“Els ciutadans de Catalunya no són ovelles, no són gent militaritzada”, ha assenyalat Turull en un tens cara a cara amb el fiscal Jaime Moreno, que s'ha mostrat molt més incisiu que el seu company Fidel Cadena durant l’interrogatori de l’exconseller d’Interior, Joaquim Forn. Romeva, en canvi, ha optat per no respondre a cap de les acusacions i emular així el camí que va iniciar el líder d’ERC, Oriol Junqueras, la setmana passada –es va definir com un “pres polític”–, però també ha posat el focus en “la mobilització pràcticament espontània de milers de persones” per obligar les formacions polítiques a moure peça.

Sí que ha introduït una novetat respecte a l’exvicepresident del Govern en parlar de la declaració d’independència del 27 d’octubre. Si Forn va defensar dijous passat que no va tenir efectes, tant Turull com Romeva l'han definit com una mera “declaració política”. L’exconseller de Presidència s'ha tornat a emparar en el mandat popular en considerar-la “la voluntat política que expressava la majoria del poble de Catalunya”. Romeva, al seu torn, l'ha definit com una declaració política que “donava un mandat polític per iniciar un procés multilateral”. Per això, ha defensat no haver marxat a l’exili perquè tot el que va fer era “lícit i legal”. “No tenia cap por a defensar-ho aquí”, ha dit sobre el fet d’haver de declarar davant d’un tribunal.

Els dos exconsellers, que aquest dimarts farà un any que són entre reixes –comptant les dues temporades que se’ls va enviar a presó preventiva–, han plantat cara a l’acusació pel delicte de rebel·lió, igual que van fer Junqueras i Forn la setmana passada. L’extitular d’Exteriors amb una estratègia molt política, però amb un to didàctic més propi d’un professor universitari de dret internacional –“L’autodeterminació és legal”, ha insistit amb una llarga disquisició sobre el dret a decidir dels pobles en els processos de descolonització–. D'altra banda, l’exconseller de Presidència ha optat per fer equilibris entre una resposta tècnica i política a la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat, en la mesura que li deixava el president del tribunal.

L’estratègia de la Fiscalia

I és que Manuel Marchena ha tallat Turull un cop i un altre durant gairebé tres hores d’interrogatori del fiscal demanant que no entrés a fer “judicis de valor”. En sortir, les defenses dels presos s'han mostrat sorpreses per l’estratègia de la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat, que s’han centrat fins ara en preguntar sobre els delictes de desobediència i malversació, però han evitat fins ara incidir en el delicte de rebel·lió, el nucli dur de l’acusació per violència. Ara bé, també han puntualitzat que l’interrogatori dels acusats, com a font de prova, té poc valors, i dedueixen que la Fiscalia brandarà més la violència en l’apartat de proves. “No ens confiem”, han resumit pendents de la resta de declaracions.

Aquest dimecres és el torn de Josep Rull, Dolors Bassa i també podria arribar a declarar Meritxell Borràs, la primera acusada en fer-ho que està en llibertat condicional. El tribunal ha trepitjat l’accelerador ja la segona setmana de judici per allunyar al màxim de la campanya electoral del 28-A els testimonis clau de la causa. L’objectiu és acabar amb tots els interrogatoris aquesta setmana, habilitant el divendres si és necessari –tot i que el tribunal vol evitar la imatge d’haver de convocar dies excepcionals ja la segona setmana de judici, perquè traslladaria una imatge poc garantista que Marchena s’esforça a cuidar–. Per dimarts vinent ja està citat un dels plats forts del judici: el testimoni de Mariano Rajoy. Serà a partir de la sessió de la tarda, a les quatre. Abans, al matí, torn per al president del Parlament, Roger Torrent, i l’expresident de la Generalitat Artur Mas. Dimecres, per a l’exvicepresidenta espanyola Soraya Sáenz de Santamaría i els exministres Cristóbal Montoro i Juan Ignacio Zoido.