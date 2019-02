Turull, després de declarar: "La Fiscalia, com més parla, més en evidència queda"

"M'he quedat molt tranquil amb mi mateix. He pogut parlar, defensar-me i acusar". Ho diu l'exconseller de Presidència, Jordi Turull, en relació amb la seva declaració davant del Tribunal Suprem en el judici contra els presos polítics i la resta d'exmembres del Govern acusats de rebel·lió per l'1-O. En una entrevista a l'ACN des de la presó de Soto del Real (Madrid) concedida poc després de declarar al judici, Turull argumenta que "la Fiscalia, com més parla, més en evidència queda".



Turull considera que el Suprem està extremant les precaucions perquè té por que la justícia espanyola pugui sortir mal parada pel tracte donat als presos jutjats. "Ho tenen molt present. El problema és que això, aquest procés judicial, ja ve viciat de fàbrica, d’inici. El mal ja està fet i ho contamina", afirma.



Després de les diferents sessions d'interrogatori -només queden per declarar al judici Jordi Cuixart i Carme Forcadell-, Turull està convençut que els acusats han aconseguit desmuntar les tesis de les acusacions. "Queda clar que el relat de violència és tant delirant que de fet no pregunten gairebé res".



L'exconseller explica que el fet d'acostumar-se a la presó de Soto del Real després d'uns mesos a Lledoners ha estat "feixuc" pels presos, per haver-se d'acostumar a "nous criteris dels funcionaris, horaris i dinàmiques diferents sempre". Tant les dones -que estan a la presó d'Alcala-Meco, com els presos de Soto del Real son traslladats cada dia al Suprem pel judici i han de seguir uns horaris estrictes per poder combinar l'assistència al judici amb els àpats o la higiene a la presó.

Unitat pel 28-A



L'exconseller aborda les perspectives de les eleccions espanyoles del 28 d'abril, i reclama "unitat, unitat i unitat" entre JxCat, la Crida i el PDECat. Del resultat d'aquests comicis, Turull espera poca cosa. De fet, davant la possibilitat d'un gir a la dreta en l'executiu espanyol, creu que la condició com a presos dels processats per l'1-O sí que podria sortir "perjudicada, per les ganes d’escarment i venjança, i no de justícia".



Però tot i això, no té clar que un nou govern de Pedro Sánchez i el PSOE sigui massa millor. "Al matí diu una cosa i a la tarda la contradiu. És imprevisible què farà. Passa de votar el 155, a criticar-lo. De parlar de diàleg a no voler ni escoltar-nos sobre l’autodeterminació.



Sobre el paper de les preses i els presos polítics, com ell, en les campanyes electorals del 28-A i de les eleccions europees i municipals assegura que "estem per ajudar en el que es consideri que sigui més oportú. Ajudar i no fer nosa", diu Turull que no aclareix si està disposat a assumir algun rol específic. "No ens toca a nosaltres dir-ho".