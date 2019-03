La caverna compra la pel·li d'acció de Del Toro

260x366 portada abc 7/3/19 portada abc 7/3/19

El meu pare, que en pau descansi, solia rebatre moltes de les meves infantils peticions amb la cua "...i jo vull un helicòpter". És evident que qualsevol persona pot sentir inquietud davant una manifestació de protesta, però el relat brucewilliesc de la secretària judicial Montserrat del Toro estava prenyat d'exageracions, contradiccions i errors, de manera que caldria, com a molt mínim, posar-lo en entredit. L'ús de la paraula essencial 'tumult' en moments claus fa sospitar que la seva declaració estava molt ben estructurada per satisfer el relat dels seus camarades de l'acusació.

A partir d'aquí, 'El Punt Avui' titula "Falsa violència", però els diaris de Madrid eleven la seva peripècia –saltar un mur que fins i tot un cap de Política pot superar sense ajuda– a pràcticament relat de violència postapocalíptica. Diu l''Abc', per exemple, que en les "17 hores de setge va demanar un helicòpter, va fugir de la turba pel terrat, va amagar-se en un teatre i va sortir protegida per agents de paisà". Per fugir d'alguna cosa cal que aquesta cosa et persegueixi. La turba estava cantant a l'exterior i no consta que cap ciutadà trenqués el cordó i entrés dins del departament. Però segur que uns quants lectors de Madrid s'imaginen una escena de corredisses entre el pati de butaques, fugint de gent amb forques escales amunt i després salts entre edificis jugant-s'hi el físic. 'La Razón' obre portada considerant-ho "prova de violència": al subtítol no hi falta el famós "tumult" necessari per al delicte de rebel·lió –com sona específicament un tumult, per cert?– ni tampoc una escena de "gent esclafada contra el vidre" que totes les imatges de vídeo disponibles desmenteixen. A 'El Mundo' el titular és "La secretària judicial desmunta el fals pacifisme dels Jordis". La intenció és clara: apuntalar la condemna per rebel·lió als activistes catalans.