Un altre comissari de Mossos confirma l'intent frustrat de "dissuadir" el Govern per celebrar l'1-O

El responsable de l'area de planificació dels Mossos d'Esquadra durant el referèndum, Emili Quevedo, ha ratificat aquest dilluns l'intent del cos els dies previs a l'1-O perquè es desconvoqués la convocatòria del Govern. A preguntes de la fiscalia, ha assenyalat que en la reunió del 26 de setembre de Josep Lluís Trapero, Ferran López i Joan Carles Molinero -màxims càrrecs del cos en aquell moment- amb Carles Puigdemont i Joaquim Forn, van provar sense èxit "dissuadir" l'executiu de tirar endavant la votació. L'intent frustrat va motivar que el major dels Mossos sol·licités una nova reunió amb el Govern, en la qual van assistir Quevedo i Manel Castellví, aquest últim encarregat de traslladar els escenaris que es preveien de cara a l'1-O.

Un d'ells, segons Quevedo, era que hi hagués "xocs" i "enfrontaments" entre partidaris i detractors del referèndum, però també entre concentrats i agents de seguretat. La seva declaració ha arribat després de la de Castellví, que ha reprès l'interrogatori que va quedar suspès dijous passat. Aquesta vegada ha dibuixat un nou escenari previ i posterior a l'1-O. Si dijous va assegurar, en resposta a la Fiscalia, que havien advertit al Govern de les possibilitats d'una "escalada de violència" durant la jornada del referèndum, aquest matí s'ha matisat i, en resposta a l'advocat de Joaquim Forn, Xavier Melero, ha assegurat que a tres dies de l'1-O, en una reunió de coordinació entre Mossos, Guàrdia Civil i Policia Nacional, cap dels tres cossos preveia un escenari de violència, sinó només un escenari de "resistència passiva". La reunió es va produir el 28 de setembre, el mateix dia que també es va reunir amb la Generalitat i els va advertir, segons la declaració davant de la Fiscalia, d'escenaris potencialment violents.

Castellví ha incidit que l'informe d'escenaris de riscos que va elaborar la comissaria general d'informació a les portes del referèndum va acabar sent erroni perquè els grups "radicals" potencialment conflictius que s'havien posat sobre la taula no van arribar a actuar. És més, ha assegurat que "no es van arribar a constituir". Els grups de risc que es contemplaven en l'informe eren sobiranistes, anarquistes i radicals i d'extrema dreta. La Fiscalia es basa en aquesta prova per construir el relat de rebel·lió.

El comissari dels Mossos -que actualment ha passat a la segona activitat, un dret que tenen els agents a partir dels 57 anys- ha respost a les defenses gairebé sempre amb monosíl·labs. "Sí", "no", "cap" o "efectivament" han estat les respostes més comunes en l'interrogatori de Melero, a diferència del que va dur a terme la Fiscalia. Ha incidit en què Forn mai va ingerir políticament en els Mossos des que va assumir les regnes de la conselleria d'Interior en substitució de Jordi Jané i ha recordat que ni la Guàrdia Civil ni la Policia Nacional van tancar cap col·legi electoral abans de l'1-O.

En la declaració del dijous passat, Castellví -que va intentar separar l'activitat dels Mossos de les decisions del Govern durant l'1-O-, va explicar que en una reunió amb l'expresident Carles Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras i Forn el 28 de setembre els van transmetre "que en compliment del manament judicial l'1-O no es podia celebrar".

En la seva declaració, Quevedo, contínuament tallat pel fiscal Zaragoza durant les seves respostes, ha incidit que els Mossos van advertir a Forn que el dispositiu de l'1-O no podia ser el d'unes eleccions normals. "No podíem actuar com en una jornada electoral davant d'una activitat política que havia estat prohibida", ha assenyalat Quevedo, que està sent investigat a Catalunya però ha decidit respondre a totes les parts -a diferència de la resta de testimonis no està obligat a dir a la veritat-. Sí que ha aportat com a novetat que, per complir amb les instruccions de la Fiscalia de tancar tots els col·legis electorals i precintar-los a 100 metres, haurien calgut fins a 30.000 o 40.000 efectius, molt lluny dels que té els Mossos. Zaragoza, però, no li ha deixat acabar de respondre i dir què hauria calgut per respondre a la interlocutòria judicial del 27 de setembre de la magistrada Mercedes Armas.

Quevedo sí que ha especificat que durant l'1-O van estar operatius fins a 11.000 membres dels Mossos d'Esquadra, 7.800 només a l'operatiu del referèndum. Es tracta d'unes xifres moltes més altes que no pas en un jornada electoral normal: d'entre 2.300 i 2.500 efectius, segons els seus càlculs. Sí que ha admès, però, que "el compliment del mandat judicial de la magistrada Aramaes no es va poder dur a terme amb integritat". Ara bé, ha apuntat que era un mandat que havien de dur a terme tots els cossos de seguretat, inclòs Guàrdia Civil i Policia Nacional. No ha volgut mullar-se sobre qui havia de procedir a tancar els col·legis amb anterioritat a l'1-O, però sí que, a insistència de Zaragoza, ha recordat que el llavors cap dels Mossos, el major Josep Lluís Trapero, era "reticent" a tenir de coordinador al tinent general de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos perquè "considerava que havia de recaure no en un responsable de l'estructura política sinó en un comandament operatiu".

També estan citats diversos càrrecs de l'empresa Unipost durant l'1-O, com Albert Jaime Planas, Antonio Manuel Santos i Francisco Juan Fuentes, així com el responsable de transformació digital del departament de Treball, David Palanqués.